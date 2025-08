Com playgrounds sob medida, empresa cearense leva produtos para todo o Brasil

Durante a busca por um momento de lazer em família, a presença de um espaço dedicado às crianças é um dos fatores que pode ser decisivo para a escolha. Dessa forma, o investimento na implantação de playgrounds é uma estratégia que permite que os clientes possam levar as crianças e terem a garantia de segurança e diversão.

Com o mote de oferecer um serviço diferenciado no mercado, sempre prezando pela personalização e qualidade dos materiais, os empreendedores Wilson Pimenta e Sabrina Martins fundaram a Fênix Kid Play, empresa especializada na implantação de playgrounds e espaços kids.

A iniciativa tem como principais clientes restaurantes, escolas, condomínios e eventos. O contato pode ser feito via WhatsApp ou pelo Instagram oficial da empresa (@fenix_kidplay).

Com sede em Caucaia, a Fênix Kid Play conta com equipe que realiza a implantação dos equipamentos tanto no Ceará quanto em todas as partes do Brasil. A empresa já realizou serviços em 16 estados, além de projetos no Uruguai. A Fênix possui frota própria para a instalação dos parquinhos, além de uma equipe dedicada para viagens.

De acordo com Wilson Pimenta, um dos objetivos da empresa é expandir cada vez mais a atuação para outras cidades e estados brasileiros, pois há uma demanda a ser suprida nesses espaços.

Legenda: A personalização e os bons materiais são diferenciais da empresa Foto: Divulgação

“Hoje, qualquer restaurante que não tem área kids está perdendo em torno de 40% da clientela. Tanto no movimento em geral, quanto na durabilidade do cliente na mesa”, avalia Wilson.

Um dos projetos da Fênix Kid Play foi na rede de restaurantes Carneiro do Ordones. Em uma das unidades localizadas no bairro Parquelândia, a empresa realizou um projeto que renovou a área kids do espaço. Após a parceria bem-sucedida, dois outros restaurantes do Ordones também receberão o trabalho da Fênix: na Varjota e no North Shopping Jóquei.

“Ele trabalha muito bem, entregou rápido (o equipamento) e está fazendo muito sucesso. É uma empresa familiar de muita responsabilidade. Eu já havia feito um brinquedo com uma outra pessoa, mas o resultado não ficou bom, a pessoa não dava assistência. Ele refez todo o serviço”, comenta Antonio Ordones Pereira, fundador da rede de restaurantes.

Além dos equipamentos fixos, a Fênix também desenvolve brinquedos móveis, que podem ser levados para diferentes espaços, o que abre oportunidades comerciais para toda uma gama de clientes. Todos os brinquedos seguem as normas técnicas exigidas de segurança.

Processo de implantação

Após o contato do cliente interessado, a equipe da Fênix Kid Play vai até o local realizar as medições do espaço. Após isso, é enviado um projeto para o cliente, com o passo a passo da instalação. Após a aprovação, a produção é iniciada e os equipamentos são implementados.

Legenda: A iniciativa tem como principais clientes restaurantes, escolas, condomínios e eventos Foto: Divulgação

Todo o projeto é feito de forma customizada, a depender do espaço disponível, o público-alvo que estará presente no ambiente e os brinquedos que o cliente deseja que estejam disponíveis.

Wilson comenta que a Fênix possui parceria com um artista visual que realiza a pintura e personalização com a marca do cliente no espaço kids.

Excelência pela qualidade

Antes de fundar a Fênix Kid Play, Wilson Pimenta já atuava no segmento de produção de playgrounds. Após realizar alguns projetos de forma autônoma, o retorno positivo dos clientes o incentivou a abrir o próprio negócio. “Nossa forma de trabalhar sempre foi diferente, nós sempre priorizamos o acabamento e o melhor material que tivesse no mercado e esse foi o nosso diferencial. A nossa forma de acabamento é totalmente diferente dos outros concorrentes no mercado”, comenta o fundador.

Serviço

WhatsApp: wa.me/5585985875137

Instagram: https://www.instagram.com/fenix_kidplay/

Endereço: Via Estruturante, 190 Grilo Caucaia- CE