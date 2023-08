Com palestras de Carpinejar e Monja Coen, XX Seminário de Educação será em Fortaleza

“Os caminhos para o futuro da educação” é o tema central do XX Seminário de Educação - Edu Summit, que chega à vigésima edição, nos próximos dias 20 e 21 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Considerado o maior evento do setor nas regiões Norte e Nordeste, o seminário deve receber aproximadamente 1300 participantes de todo o Brasil.

Realizado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE), em parceria com a kedu, plataforma de crescimento escolar para os gestores de escolas privadas, o XX Seminário de Educação - Edu Summit terá abrangência nacional, proporcionando networking e ambiente de parcerias entre profissionais da área da educação de todo o país, incluindo educadores, gestores educacionais, pedagogos, estudantes, pesquisadores e apaixonados por educação.

Na programação, estão previstas palestras, mesas-redondas, diversas atividades interativas, painéis de discussão, workshops práticos, programação cultural e uma sala de treinamentos e palestras exclusiva, onde o público terá a oportunidade de compartilhar conhecimentos sobre novas estratégias para uma jornada de matrícula mais efetiva nas escolas.

Destaques da programação

No total, 26 palestrantes foram convidados para abordar inovação, tendências para 2024, dicas pedagógicas, compartilhamento de experiências, inspiração e conhecimento aos gestores de educação. Nomes como Fabrício Carpinejar, Priscila Boy, Tânia Queiroz, Marcelo Paz e Monja Coen estão entre os destaques da programação.

Com a palestra “Caminhos para o Futuro da Educação”, Fabrício Carpinejar, poeta, cronista e jornalista, vai abrir a programação do dia 20. No mesmo dia, à tarde, a Monja Coen vai falar sobre saúde mental e bem-estar no ambiente escolar.

Venâncio Freitas, CEO da kedu, destaca a importância do evento para o setor. “Promover a educação para toda a área educacional, capacitando gestores escolares, trazendo atualizações acerca de assuntos pedagógicos e de gestão, promover networking entre profissionais da área, além, é claro, de garantir que o Nordeste seja palco de grandes eventos de educação, como é o caso do XX Seminário de Educação - Edu Summit”.

O seminário também marca as comemorações dos 80 anos de fundação do Sinepe-CE, uma das primeiras entidades representativas da área educacional no Brasil. "Vamos ter um grande encontro comemorando os 80 anos do Sinepe-CE que, por sinal, está entre os cinco representativos da categoria mais antigos do Brasil. Vai ser uma festa linda com a presença de grandes educadores que debaterão temáticas diversas e relevantes nesse momento, além de parceiros de todo o país. Por isso, fica aqui o nosso convite, venha participar desse momento histórico para todos nós" ressalta Graça Bringel, Presidente do Sinepe-CE.

Inscrições

Para participar do evento, as inscrições podem ser feitas até dia 19 de setembro. Os associados de Sinepes parceiros garantem 65% de desconto nos ingressos.

Para mais informações sobre como garantir sua participação no evento acesse o site www.edusummit2023.com.br.

Serviço:

XX Seminário de Educação - Edu Summit

Data: 20 e 21 de setembro de 2023

Local: Centro de Eventos do Ceará Endereço: Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE

Inscrições e informações: www.edusummit2023.com.br

WhatsApp: (85) 98186-6394