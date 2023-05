Com ofertas especiais, Mega Saldão Nissan Jangada será realizado neste sábado (20)

Em busca de proporcionar a oportunidade para a aquisição de um carro 0km, a concessionária Nissan Jangada irá realizar neste sábado (20) a primeira edição do Mega Saldão. Durante 12 horas, o evento contará com condições especiais para os principais veículos da marca e toda a equipe da empresa estará direcionada para a ocasião.

O evento será realizado das 8h às 20 horas, na Nissan Jangada, localizada na Av. Júlio Ventura, 200, no bairro Aldeota. Os clientes poderão conhecer as novas versões e modelos do Nissan Kicks, Versa, Frontier, além do lançamento Nissan Sentra.

"Serão 12 horas com as melhores condições do mercado para os clientes saírem com seu Nissan 0km. A ordem é não perder negócio", afirma Eduardo Weimar, Diretor Comercial da Nissan Jangada.

Lançamento

Com amplo espaço interno, design novo e moderno, o Nissan Sentra será um dos destaques do 1º Mega Saldão Nissan Jangada. O sedan conta com duas versões e possui diversas opções de comodidade e conforto para os passageiros, como bancos dianteiros aquecidos, luz de leitura, chave inteligente presencial, entre outras.

Serviço

Instagram: @jangadanissan

Facebook: jangadanissan

Site: jangadanissan.com.br

Endereço: Av. Julio Ventura, 200, Aldeota.

Telefone: (85) 3306.8686

Endereço: Av. Washington Soares, 2055, Edson Queiroz

Telefone: (85) 3391.6000

Whatsapp: (85) 98185-2474