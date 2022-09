Com novo hospital, Unimed quer se tornar referência em obstetrícia no Ceará

A inauguração do eixo obstétrico do novo Hospital Unimed Sul, no bairro Luciano Cavalcante, deve alçar a cooperativa ao posto de referência em obstetrícia no Ceará. A ala do novo equipamento médico vai iniciar as operações em janeiro de 2023.

Com investimento de R$ 190 milhões, o Hospital Unimed Sul vai inaugurar no mês de outubro com o eixo pediátrico. O empreendimento contará, neste primeiro momento, com 484 colaboradores, sendo 262 profissionais transferidos internamente e 222 vagas novas, que estão em processo de seleção.

Posteriormente, para a inauguração do eixo obstétrico do Hospital Unimed Sul, serão abertas mais 170 vagas, sendo 50 ocupadas por meio de transferência interna e as outras 120 contarão com a seleção de novos profissionais.

Marcos Aragão pontua que a ala obstétrica do empreendimento vai contar com modernas suítes para parto humanizado, equipadas com banheira, iluminação especial e aparatos que proporcionem mais comodidade para a parturiente e para os familiares.

Serão três salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), além de um centro cirúrgico obstétrico que permitirá aos familiares da parturiente assistir, em comum acordo com a equipe médica, ao parto. “A família vai poder interagir por meio de algumas janelas, assistindo ao parto cesária de fora da sala”.

Como fica o atendimento na rede credenciada

A inauguração do eixo obstétrico, porém, em nada muda a rede credenciada da Unimed junto aos hospitais que hoje são referência na especialidade, como Gênesis e Gastroclínica.

“(Tornar-se referência) vai ser um movimento natural, porque o empreendimento é tão bem aparelhado e moderno que a gente entende que nosso clientes vão espontaneamente se dirigir ao nosso novo hospital, mesmo tendo a rede credenciada”, pontua Aragão.

Vagas

Os interessados nas vagas para trabalhar no Hospital Unimed Sul podem se inscrever por meio do site da Unimed Fortaleza. No topo da página, o candidato deve clicar no botão “A Unimed” e depois escolher “Veja nossas vagas e trabalhe conosco”. O site vai redirecionar o usuário para uma página que contará com o botão “Fazer login como candidato(a)”.

Ao entrar na área do candidato, o interessado deve criar uma conta. Ao criar a conta, será possível ter acesso às vagas disponibilizadas pela empresa. De acordo com o presidente da Unimed, Marcos Aragão, há oportunidades para coordenadores, supervisores, técnicos de Enfermagem e enfermeiros, entre outras.

