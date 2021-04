Com mais compras online, crescem fraudes de cartões de crédito; veja como se proteger

Em meio ao aumento das compras online em 2020, impulsionadas pela pandemia, o número de fraudes em cartões de crédito e débito mais que dobrou. Dados da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança, mostram que as reclamações de cobranças ou saques não reconhecidos aumentaram 111,8% de março a julho de 2020, comparadas ao mesmo período de 2019.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), no último trimestre de 2020, a cada três transações com cartão de crédito, um foi não presencial, aproximadamente 30% do total. Em 2018, esse percentual foi de 23%.

O gerente Executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Daniel Sakamoto, ressalta que, durante a pandemia, ficou claro que houve um aumento na tentativa de golpes e todos os públicos estão passíveis a ser vítima.

"O perfil do consumidor que sofre com situações como essa está muito diversificado, antigamente, eram mais idosos que não tinham tanta habilidade digital, agora, toda camada da população está sujeita a golpe, e o golpista age de acordo com o perfil da pessoa”, pontua Sakamoto.

Para quem foi vítima, a recomendação de Sakamoto é, primeiramente, fazer o registro de Boletim de Ocorrência. “Existem delegacias voltadas para crimes econômicos. É importante fazer um BO para que o consumidor possa se resguardar de possíveis prejuízos e o golpe entre nas estatísticas, para, a partir disso, serem criadas as políticas públicas”, explica.

Além disso, outra orientação do gerente é fazer um contato imediato com a instituição financeira assim que a fraude for identificada. "Por isso, é importante ter os contatos do gerente do banco ou usar os aplicativos para que o bloqueio do cartão possa ser feito de forma rápida”.

Há mais recomendações para evitar cair em golpes como esse. Confira as dicas para se proteger de eventuais fraudes:

1. Não forneça dados

Tenha cuidado com as informações publicadas em redes sociais, pois elas podem virar ferramentas para golpes. “Às vezes, uma placa do carro é suficiente para que os golpistas consigam seu telefone e entre em contato fingindo serem do banco”, alerta Sakamoto.

Evite fornecer dados mesmo que se identifiquem como de bancos, pois as instituições financeiras não entram em contato para solicitar número do cartão, senha e código de segurança (informações necessárias para efetuar transações).

2. Fique atento aos links recebidos

Outro golpe bastante comum é o envio de links fraudulentos por e-mails ou mensagens, que são desenvolvidos para capturar informações pessoais e de cartão de crédito. Geralmente, eles chegam com uma oferta a preços imperdíveis para o consumidor ou no formato de sorteios, concursos e prêmios.

“Cuidado com a interação com mensagens e emails de pessoas que você não conhece, inclusive quando essas mensagens são de bancos. Por isso, vale a pena investir num antivírus que realmente te proteja contra tentativas de fraudes eletrônicas”, sinaliza o gerente da CNDL.

3. Verifique a reputação da empresa

Conforme Sakamoto, muitas empresas fraudulentas surgiram nos últimos anos, por isso é essencial, antes de efetuar uma transação, checar a reputação da loja na internet seja por comentários das redes sociais ou por sites como o Reclame Aqui.

Outra dica importante é salvar ou imprimir os comprovantes das compras efetuadas.

4. Acompanhe seu extrato

Uma ferramenta dos bancos e instituições de cartões de crédito que auxilia bastante é o envio de notificações pelo celular das transações efetuadas, dessa forma, o consumidor consegue ter o controle imediato do que tem sido feito.

Ter o aplicativo do cartão também é uma dica para monitorar seu extrato, faça esse acompanhamento com frequência para agir rapidamente caso seja vítima de fraude.

5. Use o cartão virtual

Na tentativa de evitar situações como essa, os bancos fornecem o cartão virtual além do físico, com dados que são gerados para cada nova transação. Assim, se torna mais difícil que golpistas façam a fraude.

“Se você gera os novos dados e já usa, por mais que esse site seja hackeado, o golpista não vai conseguir fazer nenhuma transação a mais e você não tem prejuízo”, acrescenta.