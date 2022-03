Com lances a partir de R$ 100 mil, Caixa leiloa imóveis no Ceará

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza, em parceria com a Aragão Leilões, no próximo dia 5 de abril um leilão nacional de imóveis residenciais e comerciais com valores até 50% abaixo dos praticados no mercado. No Ceará, há seis propriedades disponíveis em Fortaleza, Eusébio e Maracanaú, com lances a partir de R$ 100 mil.

O leilão no Ceará contempla somente imóveis residenciais, entre casas e apartamento. (Veja lista completa abaixo).

Os arremates serão realizados exclusivamente de forma eletrônica, e os interessados devem realizar o cadastro no site do leiloeiro até dois dias úteis antes da data do leilão. Além disso, é preciso enviar os documentos necessários para habilitação no processo e aguardar a validação do cadastro.

Na sequência, o interessado já pode acessar o site com o seu e-mail e senha, solicitar a inscrição no leilão e a partir de então já poderá enviar os lances eletrônicos, que poderão ser feitos antecipadamente, embora os arremates só aconteçam nos dias e horários agendados.

Veja oportunidades no Ceará:

Casa de 116 m² em Fortaleza. Lance inicial de R$ 100.200.

Casa de 120 m² em Fortaleza. Lance inicial de R$ 557.000.

Casa de 159,23 m² em Fortaleza. Lance inicial de R$ 313.900.

Casa de 50,49 m² em Fortaleza. Lance inicial de R$ 356.200.

Casa de 89,52 m² em condomínio fechado no Eusébio. Lance inicial de R$ 225.500.

Apartamento de 43,88 m² em Maracanaú. Lance inicial de R$ 112.200.

Recursos do FGTS

O Edital de Normas do leilão e a relação dos imóveis também estão disponíveis no site da Aragão Leilões. Ao todo, são ofertados 187 imóveis no País, com oportunidades para 14 estados.

A Caixa esclarece que no leilão nacional é possível utilizar recursos do FGTS e de financiamento imobiliário já feito pelo banco, devendo o interessado consultar sua agência para analisar as condições para aprovação.

