Com investimento de R$ 30 milhões, unidades do Sesc e Senac serão construídas em Maracanaú

Uma unidade do Senac e outra do Sesc serão construídas no Conjunto Timbó, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Os empreendimentos, que devem custar cerca de R$ 30 milhões, tiveram o protocolo de intenções assinado entre o prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) e o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, o deputado federal Luiz Gastão Bittencourt (PSD), na sexta-feira (5).

Para que a obra seja viável, no documento assinado foi firmada a doação de um terreno que já teria matrícula de pertencimento ao Sistema S. As tratativas, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Maracanaú, têm ocorrido há algum tempo, por meio da Secretaria Especial de Integração de Políticas Sociais.

No local são esperados serviços e promoção de cultura, esporte, lazer e de atividades educativas.

Veja também

Em maio de 2022, a parceria entre o poder executivo de Maracanaú e o Sistema Fecomércio Ceará já havia sido divulgada pelo prefeito Pessoa, mas só agora o protocolo foi assinado. A doação do terreno foi anunciada em um evento no município naquele mês.

"A Prefeitura está doando um terreno no Conjunto Timbó para o Sesc e Senac se instalarem em Maracanaú para atender a nossa população. Um investimento muito grande da Fecomércio para os maracanauenses.” disse o prefeito à época, comemorando.

Testemunha de peso

A assinatura do protocolo de intenções ocorreu de forma inusitada e causou surpresa para quem participava do encerramento da cerimônia de apresentação do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), ao trade turístico cearense. O evento fazia parte da agenda oficial do ministro do Turismo, Celso Sabino, no Estado.

Ao receber a palavra, o prefeito Roberto Pessoa apresentou o documento para ser assinado por ele e o presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, e ainda convidou o ministro Sabino, para ser testemunha do feito.

A solenidade foi realizada na Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará. O evento contou, também, com a presença da secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, do secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, e da deputada federal Fernanda Pessoa.

Questionada, a assessoria da Fecomércio afirmou não ter ainda mais informações sobre o convênio. O Diário do Nordeste tentou ainda contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Maracanaú para entrevistar o secretário Farias ou obter mais informações, mas não obteve sucesso.