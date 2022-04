Com insatisfação de agentes da PF com reajuste de 5%, ministro diz que 'martelo não foi batido'

Em meio à insatisfação de agentes e delegados da Polícia Federal (PF) com o reajuste de 5% para o funcionalismo público, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, foi às redes sociais para tentar acalmar a tropa. Ele disse que "o martelo não foi batido" e que os valores do aumento são “especulações”. Os agentes se dizem insatisfeitos, já que esperaram um reajuste mais elevado para a categoria.

“Muitas especulações sobre o reajuste do funcionalismo público e, particularmente, das forças federais de segurança. Sobre este tema, existe apenas uma certeza no momento: NENHUMA decisão está tomada. O martelo não foi batido”, publicou Torres no Twitter.

A fala do ministro ocorre em um momento de pressão elevada entre as polícias. Na última quinta-feira (21), a Associação Nacional dos Delegados de Polícia marcou para o próximo dia 28 uma série de mobilizações em diversos estados brasileiros.

Tensão

No início desta semana, durante reunião com representantes da classe, Torres havia feito sinalização de que o valor do reajuste ainda estava sendo analisado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro, no entanto, não desacelerou as articulações da categoria.

Na quinta-feira, a mesma Associação Nacional dos Delegados de Polícia classificou a situação como uma “omissão” do Governo Federal com a carreira dos agentes e disse que o grupo não ficará "inerte diante do uso da valorização da segurança pública e da excelente imagem da Polícia Federal como ferramenta publicitária e de marketing político".