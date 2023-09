Com foco na temática ESG, Fiec certifica empresas com políticas exitosas

A pauta ESG tem garantido espaço nas empresas e no cenário corporativo nos últimos anos. Com uma proposta de unir e harmonizar ações que impulsionam o desempenho das empresas em relação a fatores ambientais, sociais e de governança, a temática também tem sido utilizada para agregar valor às companhias diante de seu público. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) avalia e certifica aquelas que se adequam a essas políticas.

De acordo com Edgar Gadelha, líder do Núcleo ESG/Fiec, falar de sustentabilidade no universo corporativo é ter em mente a perenidade das empresas de forma longeva, considerando que os investidores e consumidores estão cada vez mais conscientes das questões ambientais e sociais.

"Empresas que adotam uma Gestão de Riscos têm, normalmente, uma abordagem mais sólida. Logo, ter as práticas ESG mapeadas ajudam no gerenciamento de riscos inerentes à sua própria operação. Empresas que demonstram comprometimento com o ESG geralmente têm uma melhor reputação, o que pode afetar positivamente a lealdade dos clientes, talentos, investidores e parceiros”, afirma Edgar.

A FIEC conta com um Núcleo ESG criado com o objetivo de promover a cultura da sustentabilidade no setor industrial, por meio de assessoria técnica, de desenvolvimento de estratégias relacionadas à pauta. A obtenção da certificação conferida pelo setor, de acordo com Edgar, pode variar dependendo das normas ou padrões que uma empresa deseja seguir, tais como as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI), os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) das Nações Unidas ou outros padrões reconhecidos, incluindo as normas ISO 14000 e 26000, que serviram de referência para a estruturação do Programa ESG da Fiec.

“O nosso processo de certificação segue algumas etapas, que se iniciam com a autoavaliação da empresa e um processo de adequação e atendimento aos critérios do Programa. O próximo passo é passar por uma auditoria de um organismo certificador, a Bureau Veritas. O desenvolvimento de políticas e práticas dura até 12 meses, e nesse período a empresa deverá apresentar evidências das práticas já realizadas e até mesmo desenvolver políticas específicas para abordar questões ESG”, detalha Edgar.

Políticas e Práticas ESG

O fator ambiental, segundo o líder do Núcleo ESG/Fiec, inclui questões como redução das emissões de carbono, conservação de recursos naturais, gestão de resíduos, eficiência energética e adoção de práticas sustentáveis. Já o pilar social envolve questões internas (o conjunto de pessoas que operam a empresa e seus parceiros) e a sociedade, que é quem consome os produtos e serviços que as empresas disponibilizam no mercado. Ele envolve ações e políticas relacionadas ao impacto social de uma empresa, como diversidade e inclusão, saúde e segurança no local de trabalho, relações com funcionários, comunidade e respeito aos direitos humanos.

No contexto da condução dos negócios, o pilar da Governança trata de práticas de gestão, incluindo a estrutura de liderança da empresa, a transparência, a ética nos negócios, a gestão de riscos e o relacionamento com acionistas e partes interessadas.

"As práticas ESG seguem um padrão mundial e os mercados com seu perfil globalizado, integrado e acessível, já exigem que não só as empresas, mas a sua cadeia de valor, trabalhem em consonância com essas práticas. Em paralelo, muitos governos estão implementando regulamentações mais rigorosas relacionadas a isso, como é o caso da Europa com a Taxonomia", exemplifica Edgar.