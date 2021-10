Com evento híbrido neste ano, Expolog já tem nomes confirmados; veja como se inscrever

A 16ª edição da Feira Internacional de Logística (Expolog) será realizada em formato hídrido nos dias 24 e 25 de novembro. Com expectativa de superar 2 mil participantes, o evento já está com as inscrições abertas.

Neste ano, a feira terá como tema central: “Logística Nacional e Internacional - Cenários e Desafios”. Com formato híbrido, o evento poderá ser acompanhado virtualmente pela plataforma Virtuali, onde funcionarão a Feira virtual e os seminários técnicos.

Já no Centro de Eventos do Ceará, que sediará a parte presencial da Expolog, também haverá oficinas e balcões para os expositores que desejarem fazer as suas agendas de negócios presencialmente.

A diretora-geral da Prática Eventos, uma das realizadoras do evento, Enid Câmara, revela que a expectativa é superar o público registrado em 2020, edição que contou com cerca de 2 mil participantes.

Ela lembra que no ano passado a feira contou com a participação de 23 estados brasileiros e do Distrito Federal, além de diferentes países, como Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Holanda, Reino Unido e Território Britânico do Oceano Índico.

"Na realização de um evento híbrido são necessários cuidados técnicos específicos e um planejamento que realmente faça diferença para o participante. Muitos participantes ainda estão receosos em retomar a sua participação em eventos presenciais. No virtual, a diversidade de eventos tem saturado um pouco o público. Fazer um evento atrativo, com engajamento e participação do público é o grande desafio", comenta.

Pandemia sob os holofotes

Além das novidades e inovações do setor, a Expolog também irá discutir como a logística foi atingida pela crise sanitária e quais os efeitos da pandemia na cadeia.

O assunto será abordado na palestra magna do evento, que terá como tema "Tendências da logística nacional e mundial no pós-pandemia", e no painel nº 5, intitulado "Os impactos da pandemia no fluxo logístico".

Confira a lista de painéis:

Palestra Magna : Tendências da logística nacional e mundial no pós-pandemia

: Tendências da logística nacional e mundial no pós-pandemia Painel 1 : Tecnologia e Inovação na Logística

: Tecnologia e Inovação na Logística Painel 2 : Temas jurídicos e regulatórios

: Temas jurídicos e regulatórios Painel 3 : Transporte de Cabotagem

: Transporte de Cabotagem Painel 4 : Logística Verde - a responsabilidade ambiental do setor produtivo

: Logística Verde - a responsabilidade ambiental do setor produtivo Painel 5 : Os impactos da pandemia no fluxo logístico

: Os impactos da pandemia no fluxo logístico Painel 6 : Portos - um olhar para o futuro

: Portos - um olhar para o futuro Painel 7 : Transporte terrestre

: Transporte terrestre Painel 8: Comércio exterior

Nomes confirmados

A 16ª edição da Expolog já conta com pelo menos 19 nomes confirmados, entre representantes do setor público e da iniciativa privada, pesquisadores e especialistas.

Pelo setor público, estarão presentes o secretário nacional de Transporte Terrestre do Ministério da Infraestrutura, Marcello da Costa Vieira; e o diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura.

Entre representantes de entidades do setor estão nomes como: André de Seixas, presidente da Logística Brasil; Bruno Batista, diretor executivo da CNT; Lauro Valdivia, assessor técnico da NTC&Logística; Eduardo Sanovicz, presidente da Abear; Eduardo Rebuzzi, presidente da Fetranscarga; entre outros.

O evento também contará com a participação dos pesquisadores Gustavo Costa, professor da USP; e Igor Pontes, PhD em Logística e Professor de Economia.

Com atuação direta no Ceará e presença confirma estão Eduardo Neves, presidente da ZPE Ceará; Mayhara Chaves, presidente da Abeph e da Companhia Docas do Ceará; Carlos Alberto Nunes, da Tecer Terminais; e Bruno Bruno Iughetti, presidente do Sidace.

Confira a lista completa de nomes confirmados:

Marcello da Costa Vieira - Secretário Nacional de Transporte Terrestre (SNTT) do Ministério da Infraestrutura

- Secretário Nacional de Transporte Terrestre (SNTT) do Ministério da Infraestrutura Dino Antunes Dias Batista - Diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura

- Diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura André de Seixas - Presidente da Logística Brasil

- Presidente da Logística Brasil Gustavo Costa - Professor da USP, Pesquisador Acadêmico e Consultor nos temas de Transporte Marítimo e Logística Conteinerizada

- Professor da USP, Pesquisador Acadêmico e Consultor nos temas de Transporte Marítimo e Logística Conteinerizada Bruno Batista - Diretor Executivo da CNT

- Diretor Executivo da CNT Eduardo Neves - Presidente da ZPE Ceará

- Presidente da ZPE Ceará Lauro Valdivia - Assessor Técnico da NTC&Logística

- Assessor Técnico da NTC&Logística Eduardo Sanovicz - Presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR)

- Presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) Mayhara Chaves - Presidente da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH) e Presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), Porto do Mucuripe Fortaleza – CE

- Presidente da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH) e Presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), Porto do Mucuripe Fortaleza – CE Eduardo Rebuzzi - Presidente da Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSCARGA), diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e vice-presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística – NTC&Logística

- Presidente da Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSCARGA), diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e vice-presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística – NTC&Logística Marco Antônio Neves - da Tigerlog

- da Tigerlog Reinaldo Ruela - da OpenPort Sistemas

- da OpenPort Sistemas Prof. Dr. Igor Pontes - PhD em Logística e Professor de Economia

- PhD em Logística e Professor de Economia Dr. Matheus Miller e Dr. Lucas Rênio - da Advocacia Ruy de Mello Miller

- da Advocacia Ruy de Mello Miller Dr. Marcos Aurélio - Diretor Jurídico da NTC&Logística

- Diretor Jurídico da NTC&Logística Carlos Alberto Nunes - da Tecer Terminais

- da Tecer Terminais Dr. Rômulo Alexandre Soares - Partner APSV Advogados e Vice-presidente Nordeste da Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE)

- Partner APSV Advogados e Vice-presidente Nordeste da Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE) Armando Abreu - Presidente da Qair Brasil

- Presidente da Qair Brasil Bruno Iughetti - Presidente do SINDACE

Impacto econômico

Além da difusão de conhecimento e inovações, a Expolog deve impulsionar a retomada da economia local, especialmente no setor de eventos, e da logística em si.

Conforme Câmara, o congresso deve gerar cerca de 100 empregos diretos para o segmento de eventos.

"A Expolog é um evento há consolidado no calendário de eventos do Estado, e contribuirá para esse processo de retomada de feiras e eventos no Ceará, proporcionará oportunidades de trabalho para mais de 100 profissionais do setor de eventos que foi tão afetado pela pandemia", ressalta.

Ela também projeta a oportunidade de negócios entre os elos da cadeia logística deve ser projetada.

Inscrições

Os interessados em participar da Expolog já podem realizar a inscrição gratuita através do site do evento.

O evento é uma realização do Setcarce, Câmara Brasil Portugal no Ceará, Prática Eventos e do Instituto Future. A promoção é do jornal Diário do Nordeste.

