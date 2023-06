Com descontos exclusivos, Sanauto realiza evento neste sábado (17)

Com a chegada dos descontos proporcionados pelo Governo Federal para a compra de veículos no Brasil, o leque de oportunidades de aquisição se expandiu para os consumidores. Dentro dessa perspectiva, a concessionária Sanauto promove, a partir de amanhã (17), mais uma edição do Desafio+Sanauto.

Das 8h às 18 horas, na loja da Sanauto da Av. Barão de Studart, a empresa estará com valores mais acessíveis do que os oferecidos pelo governo, nos principais veículos da Chevrolet. Enquanto o teto de desconto promovido pela União vai até R$ 8 mil, durante o evento, os clientes terão acesso a carros com valores de R$ 10.000 a R$ 30.000 de desconto.

A medida federal de incentivo começou a ser aplicada no Brasil durante este mês de junho, como forma de facilitar o acesso da população aos veículos. Além dos valores de desconto estabelecidos, que variam de R$ 2.000 a R$ 8.000, as montadoras possuem liberdade para também adicionarem mais cortes nos preços.

Segundo Augusto Vianna, diretor comercial da Sanauto, o horário de atendimento será estendido durante a ação. “O evento terá o melhor atendimento e descontos exclusivos que o público só encontra na Sanauto, no dia 17. Um dia especial para os clientes saírem com seu Chevrolet 0km."

Serviço

Instagram: @sanautochevrolet

Facebook: SanautoChevrolet

Site: sanautochevrolet.com.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 1630

Telefone: (85) 9 8116-1300