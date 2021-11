Com descontos de até 25%, Planet Smart City entra em período de Black Friday

Focada em facilitar o acesso à casa própria por meio de moradias modernas e com ações inteligentes para os moradores, a Planet Smart City (@planetsmartcitybr) entra em promoção de Black Friday. Durante todo o mês de novembro, os interessados poderão adquirir casas prontas ou loteamentos com até 25% de desconto. Os contatos podem ser feitos tanto pelo portal oficial da empresa, via WhatsApp, ou presencialmente nas smart cities.

A empresa possui duas unidades de smart cities no Ceará, uma em Aquiraz e outra em São Gonçalo do Amarante (Laguna). Em ambas, os lotes com 25% de desconto possuem tamanho a partir de 150m². Em Aquiraz, o valor das entradas é de R$ 399 e, em Laguna, de R$ 299. Toda a aquisição pode ser financiada sem consulta ao SPC ou Serasa para lotes e subsídios do Programa Casa Verde e Amarela para as casas.

Na Smart City Aquiraz, o valor promocional das casas completas, com infraestrutura pronta para morar, é de R$ 113.800,00. Já na Smart City Laguna, o valor é a partir de R$ 104.200,00.

A empresa conta com outra smart city no Nordeste, em Natal, com lotes que saem com entrada de R$ 299 e com tamanho a partir de 200m².

Mais de 150 famílias já estão na Smart City Laguna, com acesso a todos os serviços e comodidades providos pela Planet. De acordo com Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City no Brasil, o comércio local em São Gonçalo do Amarante já conta com pizzaria, salão de beleza, mercadinho, feiras, entre outros.

Além das opções de moradia, a Planet Smart City realiza ações junto aos moradores. “A Gestão Social é responsável por estimular os residentes ao senso de pertencimento à cidade, reforçando a teia social da comunidade. Além de feirinhas com produtores locais, são feitas oficinas de empreendedorismo, cursos de inglês e informática e capacitação para moradores, como ilustração e curso de corte de cabelos”, detalha Susanna.

Facilidade para os moradores

Os habitantes das smart cities têm acesso ao Planet App, que funciona como um acesso às soluções inteligentes da cidade, como as bicicletas compartilhadas, bibliotecas de objetos para uso de ferramentas em casa, biblioteca de livros, reserva do cinema, campo de futebol e cozinha compartilhada.

“Além disso, é no Planet App que sabem das novidades como notícias da cidade, atualização de obras, cupons de desconto no comércio local e com parceiros da Planet em nível nacional. O Planet App também serve como espaço para empreendedores locais anunciarem seus produtos, troca de informações de serviços e sobre a sua vizinhança”, informa a CEO.

Serviço

Black Friday da Planet Smart City

Descontos de até 25%

Contato

WhatsApp: (85) 99663-1600

www.planetsmartcity.com.br

www.planetsmartcity.com

