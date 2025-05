Com descontos de até 20%, Estação Fashion realiza ação especial neste fim de semana

O Estação Fashion, maior empreendimento de moda atacadista em construção no Ceará, acaba de ultrapassar a marca de 75% de unidades vendidas. Apenas no mês de abril, o volume de vendas superou R$ 3 milhões, refletindo o alto nível de adesão do mercado antes mesmo da entrega da obra, prevista para o segundo semestre de 2025.

Neste sábado (24), das 8h às 18 horas, e domingo (25), das 9h às 15 horas, o empreendimento realiza o Plantão da Diretoria, uma ação comercial inédita que permitirá ao público negociar diretamente com os idealizadores do projeto.

“Queremos que as pessoas negociem diretamente com quem idealizou o projeto. Isso gera confiança, transparência e sensação real de oportunidade”, explica Daniela Branquinho, gerente de marketing do Estação Fashion. Durante o plantão, serão oferecidos descontos exclusivos de até 20% nas unidades restantes.

Para a gerente de marketing, o avanço nas vendas é resultado de uma estratégia bem definida e de uma escuta ativa do setor. “A gente entendeu desde o início que o mercado de moda atacadista no Nordeste estava carente de uma estrutura realmente pensada para escala. Não vendemos apenas um espaço, vendemos oportunidade, visibilidade e crescimento real”, destaca.

O time comercial do shopping atua diretamente com os fabricantes, reforçando o potencial de valorização do investimento e a chance de conquistar um ponto próprio, o que se torna um fator decisivo para muitos empreendedores.

Com investimento total de R$ 75 milhões, viabilizado com apoio do Banco do Nordeste, o Estação Fashion deve gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos. O projeto é considerado estratégico para o reposicionamento de Fortaleza como capital do atacado de moda no Nordeste. “O Estação não é só um shopping, é um novo capítulo para o mercado de moda no Nordeste. A gente está reocupando a cidade com moda, com vida e com novidade em negócios”, afirma Daniela.

Ambiente voltado para negócios

A estrutura do empreendimento contempla mais de 1.300 unidades comerciais distribuídas por setor temático, praça de alimentação, hub de serviços, espaço de saúde e beleza e estacionamento com capacidade para mais de 500 veículos e 30 excursões diárias. Localizado no coração do Centro de Fortaleza, entre as ruas Castro e Silva, General Sampaio e 24 de Maio, o shopping está estrategicamente próximo ao tradicional polo de moda da José Avelino.

Outro diferencial do projeto é a aposta no conceito ‘fígital’, que une a experiência física ao alcance digital para escalar negócios. “É como transformar cada loja em um estúdio de vendas, onde o cliente que está em outro estado pode comprar como se estivesse aqui, no Centro de Fortaleza. Essa é a revolução que estamos entregando: presença física com alcance digital”, resume Daniela. A proposta inclui transmissões ao vivo, ações de visibilidade online, plataforma B2B e suporte de marketing aos lojistas.

A expectativa é de que o Estação Fashion amplie o raio de influência comercial da capital cearense, impulsione o turismo de compras e contribua para a retomada econômica do Centro da cidade a partir de sua inauguração no segundo semestre de 2025.

Serviço

Plantão da Diretoria – Estação Fashion

Data: sábado (24), das 8h às 18 horas e domingo (25), das 9h às 15 horas

Link Whatsapp: https://wa.me/5585992028923?text=Quero%20saber%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es