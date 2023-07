Com a volta do trabalho presencial, consumo de fast food dispara 38% em dois anos no Brasil

A volta à rotina acelerada de trabalho presencial impulsionou o consumo de “fast food” no País. Segundo levantamento da Kantar, no primeiro trimestre deste ano, 13,7 milhões de brasileiros recorreram aos lanches rápidos nesses estabelecimentos. O número é 10,4% maior do que no ano passado, de 12,4 milhões.

Desse total, 54% das aquisições foram realizadas no balcão, 28% via delivery e 11% em retiradas drive-thru. Na comparação com 2021, quando o cenário pandêmico ainda era mais crítico, a alta foi de 38,3%. Naquela época, o público foi de 9,9 milhões.

A pesquisa também aponta que esses consumidores moram na região metropolitana de São Paulo (6%) e realizam o consumo em dias úteis (6%). Conforme o estudo, o indicador evidencia que a recuperação do consumo fora de casa está relacionada à volta do trabalho presencial e, também, a momentos com colegas.

Isso porque houve um aumento de 45% nas ocasiões de consumo compartilhado entre o último trimestre de 2022 e o primeiro de 2023. Os dados, contudo, não mostram recorte regional.

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrael-CE), Taiene Righetto, o mercado regional acompanha o movimento, mas em menor proporção.

“Acredito que esse crescimento deve ter acontecido um pouco menor pelas características do Ceará, principalmente, de Fortaleza, sendo mais turística, e as pessoas não são de frequentar shopping como em São Paulo”, compara.

“Os consumidores preferem, muitas vezes, opções de restaurantes de rua, que a gente tem bastante. Fast food, como o próprio nome diz, é uma alimentação rápida. Isso deve ter sido impulsionado um pouco pela retomada dos trabalhos nos escritórios”, observa.

Ainda de acordo com o estudo da Kantar, refeições e lanches (como hambúrguer e pizza) cresceram em unidades 13% e 15%, respectivamente, no médio prazo.

As estatísticas são puxadas por consumidores jovens (alta de 3% na faixa etária até 29 anos, na comparação do último trimestre de 2022 com o primeiro de 2023). Sobre a faixa de renda, esse público pertence às classes A e B (5%).

Os indicadores fazem parte do relatório trimestral Consumer Insights. Para dados dentro do lar, o estudo reúne 11.300 domicílios de todas as regiões e classes sociais do País, representando 60 milhões de lares.

Enquanto para fora de casa, a empresa acompanha o comportamento de 43 milhões de pessoas.

Delivery também contribuiu com aumento

Levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF) aponta que, além da retomada dos trabalhos presenciais ou híbridos, fatores como a implantação de transformações digitais e a aceitação do delivery contribuíram de forma direta para o mercado de alimentação registrar bons resultados.

Segundo a Pesquisa de Food Service 2023, uma parceria da ABF com a Galunion, em 2022, o segmento de franquias de do setor faturou R$ 51,918 bilhões, 18% a mais do que em 2021.

Conforme os dados, 52% dos estabelecimentos estão em shopping centers, 39% na rua e 9% em galerias e outros lugares. Os números também mostram haver uma diferença em relação ao tíquete médio. No geral, o valor é de R$ 53,33.

Mas há um aumento no valor quando os pedidos são feitos para serem entregues em casa, para R$ 55,99 no delivery sem taxa e de R$ 61,64 no delivery com taxa. O menor valor fica para as operações no salão, com tíquete médio de R$ 52,69.

