Colégio Santa Cecília será sede do Dia Anec Ceará no próximo sábado (02)

Voltado para trazer uma reflexão sobre a docência na contemporaneidade, o Dia Anec Ceará, promovido pela Associação Nacional de Educação Católica (Anec), será realizado no próximo sábado (02), no Colégio Santa Cecília. O encontro reunirá educadores das Escolas Católicas do Ceará.

Com o tema “Pensar de novo: docência, contemporaneidade e identidade”, o evento terá como programação principal uma mesa-redonda com os professores convidados Dra. Margarete Sampaio, Dra. Ana Ignez Belém e Dr. Luiz Távora

O objetivo é criar um espaço de diálogo acerca da constituição da profissão docente, da compreensão de aspectos fundamentais para a formação de professores e, sobretudo, da valorização da identidade docente.

Há quatro anos à frente da coordenação das Escolas Católicas do Ceará, Irmã Patrícia Vasconcelos atua também como Diretora do Colégio Santa Cecília. Anfitriã do encontro do próximo sábado, Ir. Patrícia conta, em entrevista, sobre a trajetória que a trouxe até este momento, principais desafios, a importância de fortalecer as escolas católicas e outros temas.

Qual a importância do Dia ANEC para as escolas católicas do Ceará?

Ir. Patrícia - O Dia ANEC Nacional veio como um acontecimento para unir todas as escolas católicas do Brasil em momentos de congratulação, de formação, de troca de experiências e de fortalecimento mútuo. Como o nosso território é muito extenso, os diálogos vão acontecendo em cada estado e levando à reflexão sobre as práticas e as novas tendências educacionais. O objetivo é, em síntese, fortalecer as escolas católicas como instituições contemporâneas, com espiritualidade, conhecimento e afetividade.

A senhora está no segundo mandato como coordenadora da ANEC Ceará. Já são quatro anos à frente da Instituição? Qual a sua avaliação sobre esse período de gestão?

Ir. Patrícia - Quando cheguei ao Ceará, comecei a participar como integrante da Associação, abraçando este desejo de conhecer as escolas, suas singularidades e, ao mesmo tempo, fortalecer o conjunto. Quando assumi, busquei integrar aqueles que já estavam há muito tempo com os que chegavam, em uma gestão muito coletiva. O conselho consultivo se reúne mensalmente; e a diretoria das Escolas, periodicamente. Há ainda a ação dos GTs – Pedagógico, Pastoral e Esportivo –, que fazem um trabalho mais direcionado e sistemático. É uma coordenação muito coletiva e, por isso, muito ativa.

Vivemos, nos últimos anos, um enorme desafio para as escolas, adaptar-se às mudanças impostas pela pandemia de COVID-19. Como foi enfrentar esse desafio através da ANEC?

Ir. Patrícia – Talvez o maior desafio dos últimos tempos. Adotamos encontros sistemáticos e tomamos decisões coletivas, respeitando as realidades de Fortaleza e das escolas. Ali sentimos a nossa força e atravessamos esses tempos difíceis, alinhados com as decisões do SINEPE e com orientações integradas e planejadas, o que levou a respostas rápidas diante de cada cenário e protocolos governamentais. Foi um momento de muita troca de experiências e de colaboração, por exemplo, com as escolas que não tinham muita experiência com as tecnologias educacionais. O intuito era não perder o foco e, com muito esforço, conseguimos nos reposicionar e superar as dificuldades. Passamos por alguns enfrentamentos, mas saímos mais fortalecidos, demonstrando segurança, tranquilidade e reorganizando todas as escolas. O cuidado com as pessoas vem sempre em primeiro lugar.

Como equilibrar duas funções tão estratégicas e importantes como a coordenação da ANEC e a direção do Colégio Santa Cecília?

Ir. Patrícia – Na ANEC, temos diretrizes nacionais a serem seguidas e, para isso, existem as reuniões com os diretores e um planejamento anual. Então, não me sinto sozinha, é um processo coletivo. Além disso, temos um grupo de diretores com muita experiência, há mais tempo que eu, e uma assessoria muito atuante. As demandas são mais coletivas e sempre me coloco à disposição para a troca de experiências quando os assuntos são mais individualizados. Tudo isso me permite cumprir as minhas funções e os objetivos a que me proponho.

Quais são as metas da ANEC para este ano?

Ir. Patrícia - Continuarmos bem posicionadas como instituições de educação católica e investirmos ainda mais na modernização dos processos e gestão, sem perder a identidade, como também estarmos aptas a lidar com as questões atuais da sociedade, no sentido de acolher as diferenças e não nos fechar a elas.

A senhora é uma diretora jovem, que se empenha em conhecer realidades bem diferentes encontradas nas escolas católicas do Estado. Como esse gesto vem lhe transformando?

Ir. Patrícia - Eu costumo celebrar muito o esforço de cada uma, porque algumas precisam se superar para se manter ali, firmes, diante de grandes conglomerados que se instalam próximos. Eu costumo dizer que as escolas católicas são uma extensão das igrejas e precisam ser fortalecidas para darem continuidade à educação da fé católica, respeitando as outras crenças, mas também profundamente comprometidas com o ensino regular. Pessoalmente, meu grande desafio é ter tempo para acompanhar mais de perto essas escolas, inclusive presencialmente. Tentamos estar mais presentes realizando a cada seis meses os encontros em escolas diferentes.

A Campanha da Fraternidade deste ano volta a discutir Educação e a CNBB tem se posicionado de forma muito crítica em relação à desigualdade de oportunidades e acesso que a pandemia evidenciou. Qual a importância de estarmos sensíveis a isso?

A Escola é um campo privilegiado de formação e nós sabemos que o público das nossas escolas católicas, de modo geral, está em condições privilegiadas porque faz parte da educação privada. Isso nos faz refletir sobre as direções da nossa formação para estimular essas crianças e jovens a se tornarem cidadãos e profissionais sensibilizados por valores humanos e cristãos. Eles precisam construir o conhecimento integrado ao coletivo no qual estão inseridos. Ninguém vive em uma bolha, fazemos parte de uma sociedade e precisamos, a partir das circunstâncias, transformar os nossos privilégios em oportunidades para outros, sendo profissionais mais humanos, cristãos e sensíveis.

