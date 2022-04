Colégio Santa Cecília divulga lista dos alunos aprovados em vestibulares e Enem 2021

Superar ciclos, como os vestibulares e o ENEM, é resultado de um percurso de dedicação, persistência, recomeços e do apoio dos nossos afetos e dos que nos rodeiam, que se transformam em energia para nos impulsionar a seguir.

Tão importante quanto chegar é ser capaz de vivenciar todos os passos do caminho, pois há pequenas vitórias que precisamos celebrar todos os dias: um instante de alegria, situações mais difíceis, novos aprendizados, as pessoas que estão e estiveram no nosso trajeto que foram essenciais em tempos diferentes e todos que levamos pela vida.

Educação é um bem que se revela no estar com o outro, no sentido colaborativo, na busca do bem comum, na curiosidade para aprender e na generosidade para também ensinar.

O Colégio Santa Cecília, que nasceu há 111 anos em Maranguape, passou pelo Benfica e, desde os anos 60, está na Aldeota, sabe que o caminhar é a melhor forma de buscar a felicidade, o que seguramente passa por pessoas que se integram e somam com o outro, coroando essas sabedorias com uma espiritualidade também fortalecida.

Assim, o Colégio Santa Cecília celebra os seus resultados nos Vestibulares e ENEM em 2021. Celebra cada escolha dos seus estudantes, as metas que cada um deles coloca para si, as famílias que apoiam o percurso de educar e seus educadores, que se esforçam para serem curadores e mediadores do saber.

Esses resultados então refletem e referendam cada vez mais o Colégio Santa Cecília como uma Instituição de Ensino comprometida com a formação integral dos alunos nas suas múltiplas perspectivas, conhecimento, emocional, social, e para os valores cristãos.

O momento também é de gratidão a todos os educadores, familiares e estudantes que compartilham do propósito de: Educar para inspirar pessoas e transformar o mundo.



Veja a lista completa dos resultados de 2021 no site do Colégio Santa Cecília: santacecilia.com.br