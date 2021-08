Cobrança de taxas de personal trainer em academias é alvo de debate na Câmara Municipal

Para debater as taxas cobradas de personal trainers por academias de ginástica, uma audiência pública será realizada na Câmara Municipal de Fortaleza com representantes do segmento. O debate ocorre nesta terça-feira (24), às 14h, com transmissão online pelo YouTube.

A audiência é promovida pelo vereador Danilo Lopes (Podemos) com presença do Sindicato, do Conselho Regional de Educação Física e de profissionais do setor.

"Existe uma demanda de personal trainers por conta da cobrança que algumas academias fazem para que eles executem seu trabalho nos estabelecimentos, isso varia conforme regulamento das academias", explica o vereador.

De acordo com Lopes, o tema não é uma demanda atual, já tendo sido pauta de quatro projetos que tramitam na Câmara, mas que não vão adiante. "A ideia é promover uma discussão entre os entes para chegar a um denominador comum".

Maior procura em 2021

Após meses sem funcionar por conta do lockdown, a ampliação de horário para as academias de ginástica em maio aumentou em 50% a quantidade de alunos em relação ao período antes do segundo lockdown, de acordo com o Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Estado do Ceará (Sindfit-CE).

Atualmente, conforme o novo decreto estadual, os estabelecimentos podem funcionar de 6h às 22h e, para a prática de atividades individuais, com horário marcado e 40% da capacidade.

