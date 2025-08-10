Cinco apostas vencem o concurso 5990 da Loteria Federal; veja cidades
O sorteio foi realizado no último sábado (9), pela Caixa Econômica Federal
Cinco apostas realizadas em diferentes estados acertaram os números do concurso 5990 da Loteria Federal, ocorrido nesse sábado (9).
Os valores pagos variam de R$ 20.503 a R$ 500 mil.
Confira os números sorteados:
- 1º Prêmio: 67133
- 2º Prêmio: 79368
- 3º Prêmio: 64964
- 4º Prêmio: 92570
- 5º Prêmio: 30724
De onde são as apostas vencedoras
Três apostas de São Paulo foram contempladas, uma do Rio Grande do Sul e uma de Sergipe.
O primeiro prêmio, no valor de R$ 500 mil, saiu para um apostador de Passo Fundo (RS). O segundo prêmio, de R$ 35 mil, saiu para Guarulhos (SP).
Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 30 mil, contemplou o bilhete comprado em Estância (SE).
O quarto e quinto prêmios, de R$ 25 mil e R$ 20.503 respectivamente, foram para as cidades de Catanduva e Campinas (SP).
Quando será o próximo sorteio
O próximo sorteio da Loteria Federal está previsto para a próxima quarta-feira (13). Quem quiser participar pode adquirir bilhetes nas lotéricas de todo o país.
Como jogar na Loteria Federal
A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa. Para jogar, basta escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um vendedor ambulante credenciado. Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes.
O prêmio é concedido a quem acertar:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
- A unidade do primeiro prêmio.
Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal
Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.
Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?
