Cinco apostas vencem o concurso 5990 da Loteria Federal; veja cidades

Cinco apostas realizadas em diferentes estados acertaram os números do concurso 5990 da Loteria Federal, ocorrido nesse sábado (9).

Os valores pagos variam de R$ 20.503 a R$ 500 mil.

Confira os números sorteados:

1º Prêmio: 67133

2º Prêmio: 79368

3º Prêmio: 64964

4º Prêmio: 92570

5º Prêmio: 30724

De onde são as apostas vencedoras

Três apostas de São Paulo foram contempladas, uma do Rio Grande do Sul e uma de Sergipe.

O primeiro prêmio, no valor de R$ 500 mil, saiu para um apostador de Passo Fundo (RS). O segundo prêmio, de R$ 35 mil, saiu para Guarulhos (SP).

Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 30 mil, contemplou o bilhete comprado em Estância (SE).

O quarto e quinto prêmios, de R$ 25 mil e R$ 20.503 respectivamente, foram para as cidades de Catanduva e Campinas (SP).

Quando será o próximo sorteio

O próximo sorteio da Loteria Federal está previsto para a próxima quarta-feira (13). Quem quiser participar pode adquirir bilhetes nas lotéricas de todo o país.

Como jogar na Loteria Federal

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa. Para jogar, basta escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um vendedor ambulante credenciado. Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes.

O prêmio é concedido a quem acertar:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.