Chevrolet Sanauto 50 anos: concessionária realizará o maior evento de vendas do ano

No próximo sábado (16), a concessionária Chevrolet Sanauto irá realizar um mega evento especial em homenagem aos 50 anos de atuação da marca. Durante a ocasião, os clientes terão acesso a um lote exclusivo de 50 veículos, com entrada facilitada a partir de R$ 50,00 reais.

A programação começa às 8 horas e segue até às 18 horas, na concessionária Chevrolet Sanauto, na Av. Barão de Studart, 1630.

Entre os destaques do evento estão o Chevrolet Onix, disponível a partir de R$ 79.990, com a primeira parcela para somente depois da Páscoa de 2024. Já o Chevrolet Tracker estará com bônus de R$ 14 mil.

Além disso, a Sanauto oferecerá condições especiais, como taxa zero de financiamento, entrada facilitada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e bônus de até R$30 mil na avaliação do veículo usado.

De acordo com Augusto Viana, diretor comercial da Chevrolet Sanauto, no aniversário da Sanauto, “não iremos perder nenhum negócio. A empresa irá cobrir qualquer oferta da concorrência. Parece clichê, mas nesse aniversário da Sanauto, nosso cliente que irá ganhar o presente, serão as melhores condições do ano para sair com o Chevrolet e a Sanauto estará cobrindo quaisquer ofertas”, pontua.

Serviço

Instagram: @sanautochevrolet

Facebook: Sanauto Chevrolet

Site: sanautochevrolet.com.br

Endereços: Av. Barão de Studart, 1630 - Aldeota

Telefone: (85) 3306.7700

Whatsapp: (85) 98167.1700