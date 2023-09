Certificação ESG da Fiec incentiva mudanças socioambientais em empresas cearenses

Receber a certificação ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em tempos em que a temática tem ganhado cada vez mais protagonismo no cenário corporativo, é um diferencial que agrega valor às companhias cearenses. Com esse pensamento, a BSPAR Incorporações, uma das empresas que foram avaliadas e que conquistaram a certificação, reforçou e aperfeiçoou ações que contemplam o tripé social, ambiental e de governança.

De acordo com Renata Paula Santiago, diretora administrativa e financeira da BSPAR, desde que o selo foi lançado, a empresa nutriu o desejo de recebê-lo. “O nosso presidente nos desafiou a obtermos essa certificação pelo impacto que um órgão como a Fiec tem no estado do Ceará. A partir daí, com o apoio da nossa assessoria, a Ecovalor, nós pudemos entender melhor o que era a certificação e como nós poderíamos demonstrar que as práticas de ESG já faziam parte dos processos e práticas da empresa”, explica.

Pelo período de um ano, a BSPAR avançou na melhoria de ações, segundo Renata Paula, culminando na emissão de um relatório de sustentabilidade, no qual a empresa reuniu, pela primeira vez, todas as suas ações de ESG num único documento. A corporação também progrediu em processos que direcionam um novo olhar sobre os seus colaboradores.

“Eu diria que, após a certificação, nós reforçamos nossas práticas em cada tripé do ESG. Nos aspectos sociais, onde a gente já tinha uma ação muito forte pela Fundação Beto Studart, e nas nossas práticas internas. Passamos a apoiar mais entidades que necessitam de recursos financeiros, até os nossos próprios funcionários, dando não só o apoio financeiro, mas direcionando um olhar de atenção”, detalha Renata Paula.

Um dos melhores players do mercado no aspecto da construção civil, a BSPAR também passou a planejar com ainda mais cuidado as suas obras, visando o aspecto sustentável. “Nossas obras hoje já têm uma visão muito forte do seu impacto no meio ambiente e de como a gente pode minimizar isso. O B.S. Design, inclusive, tem uma certificação Lead Gold. No nosso próximo empreendimento comercial nós já estamos trabalhando com uma certificação platina”, comemora a diretora administrativa e financeira.

Certificação ESG/Fiec

A Fiec conta com um Núcleo ESG criado com o objetivo de promover a cultura da sustentabilidade no setor industrial, por meio de assessoria técnica, de desenvolvimento de estratégias relacionadas à pauta. A obtenção da certificação conferida pelo setor, de acordo com Edgar Gadelha, líder do Núcleo, pode variar dependendo das normas ou padrões que uma empresa deseja seguir, tais como as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI), os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) das Nações Unidas ou outros padrões reconhecidos, incluindo as normas ISO 14000 e 26000, que serviram de referência para a estruturação do Programa ESG da Fiec.

“O nosso processo de certificação segue algumas etapas, que se inicia com a autoavaliação da empresa e um processo de adequação e atendimento aos critérios do Programa. O próximo passo é passar por uma auditoria de um organismo certificador, a Bureau Veritas. O desenvolvimento de políticas e práticas dura até 12 meses, e nesse período a empresa deverá apresentar evidências das práticas já realizadas e até mesmo desenvolver políticas específicas para abordar questões ESG”, detalha Edgar.