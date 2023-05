Centro Universitário Fametro inaugura nova unidade em Caucaia

O Centro Universitário Fametro (Unifametro) expande polo de atuação com nova unidade localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A expansão multiplica as oportunidades de formação para os estudantes em busca de ensino superior.

“A nossa nova unidade em Caucaia representa uma oportunidade única para aqueles que buscam uma formação acadêmica completa e de qualidade, com cursos de graduação, pós-graduação e extensão”, afirma a reitora Denise Maciel. “Acreditamos que a educação é o caminho para o desenvolvimento e crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e estamos entusiasmados em oferecer essa oportunidade à comunidade de Caucaia”, completa.

Instalada no Shopping Jurema (Av. São Vicente de Paula, Nº 101, Loja 21), a sede oferecerá todos os cursos disponíveis na modalidade Ead, incluindo Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Gestão Pública, Gestão de Segurança Pública, Marketing, Pedagogia, Gestão de RH, Serviço Social, entre outros. As matrículas para 2023.2 já estão abertas.

Legenda: Cursos da área da saúde contam com laboratórios de ponta Foto: Divulgação

Além da graduação, a nova unidade oferecerá cursos de pós-graduação nas áreas de Gestão, Negócios, Saúde, Educação, Tecnologia, Gastronomia, Odontologia, Estética e Direito. “Com professores altamente qualificados, nossos alunos terão acesso a uma educação inovadora que vai além do ensino em sala de aula, preparando-os para as demandas do mercado de trabalho e formando cidadãos conscientes e engajados”, pontua a reitora.

A nova estrutura conta com salas de aula, laboratório, salas de atendimento e sala de coordenação. Os alunos da unidade de Caucaia também terão acesso à estrutura física oferecida em Fortaleza, onde poderão realizar as atividades práticas.

Legenda: Estudantes em prática de atendimento Foto: Divulgação

Destaques

Na Unifametro, os alunos têm acesso a cursos nota 5 no MEC, auditórios e laboratórios completos com tecnologias inovadoras. Recentemente, o Centro Universitário investiu R$ 5 milhões em aparelhos de ponta e em infraestrutura para o treinamento dos estudantes dos cursos da área da saúde. A instituição adquiriu duas plataformas multidisciplinares 3D que permitem uma imersão do aluno no corpo humano, e um exemplar do Simulador Corpo Inteiro SimMom, uma boneca em tamanho real que simula reações e funções do corpo humano.

Serviço

Unifametro – Caucaia

Matrículas abertas

Mais informações: https://www.unifametro.edu.br/

Contato: (85) 3033.5770