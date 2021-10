Centro Fashion Fortaleza aposta em ações de live commerce para estimular vendas

Conceito recente que ainda está em processo de fortalecimento no mercado, as live commerce são estratégias que facilitam o processo de compra dos consumidores. Por meio delas, os clientes podem realizar perguntas aos vendedores e adquirir os produtos durante o evento. Em Fortaleza, essa prática vem sendo adotada pelo Centro Fashion (@centrofashionfor).

No último dia 7 deste mês, foi realizada a primeira Centro Fashion Live, que chegou a 2.200 espectadores simultâneos. “É mais um passo no processo de transformação digital pelo qual o Centro Fashion Fortaleza está passando. Com a chegada da pandemia, tivemos que antecipar alguns projetos que estavam planejados para o futuro como, por exemplo, a Feira Digital, que possui mais de 600 mil acessos mensais de pessoas de todo o mundo”, explica André Pontes, diretor do empreendimento.

Durante o evento, os descontos nas peças chegaram a 30%. Modelos também provavam os itens ao vivo, como forma de auxiliar na escolha dos clientes. As lojas participantes da live foram a Liffe Trend, de moda feminina, e a Tylkys, de moda masculina.

Segundo André, a modalidade de live commerce “veio pra ficar”, com mais ações digitais sendo projetadas ainda neste segundo semestre. O diretor ressalta que o período atual é o de vendas mais aquecidas para o comércio, com destaque para o segmento de confecções. Dessa forma, ações relacionadas ao período natalino, fim de ano e férias já estão no radar.

De acordo com pesquisa realizada pela Warc, empresa focada em análises e tendências de marketing mundial, 82% dos entrevistados concordam que a prática de live shopping é conveniente para o dia a dia.

Além de um pólo da confecção cearense, o Centro Fashion Fortaleza também se posiciona como um destaque dentro das regiões Norte e Nordeste. “Com quatro anos e meio de inauguração, não temos dúvida de que possuímos o maior mix de moda, com preços competitivos e peças com qualidade do estado do Ceará”, destaca André Pontes.

Turismo de negócios

O diretor também reforça que, por unir produtos de qualidade, preços competitivos, segurança, comodidade e infraestrutura, o Centro Fashion Fortaleza é um foco de atenção dos turistas. Ao longo do ano, comerciantes dos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará e Goiás realizam negócios no empreendimento.

Para maior conforto e comodidade dos clientes, o Centro Fashion oferece serviços como: estacionamento para ônibus, estacionamento para carros e motos, câmeras de segurança, praça de alimentação e eventos, hospedagem, SAC/Central de Autorizações, Rádio Centro Fashion, posto ambulatorial, achados e perdidos, bicicletário, caixas eletrônicos, salão de beleza, fraldário, Wi-Fi, entre outros.

