Ceará tem potencial para se tornar grande polo de cacau, projeta Faec

Ambientada no Sul da Bahia, onde há uma das maiores produções de cacau do País, a novela Renascer despertou a curiosidade sobre o cultivo do fruto. Nos últimos anos, essa cultura agrícola de alto valor agregado saiu das regiões tradicionais, na Amazônia e no território baiano, para outros estados. Um deles é o Ceará, onde a matéria-prima começa a ter relevância na economia, atraindo investidores pelas condições climáticas favoráveis e pelo potencial de lucro.

No ano passado, foram produzidas 44 toneladas em lavouras cacaueiras cearenses, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Centro de Inteligência e Inovação da Agropecuária do Estado (Ciiagro), da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec).

Para o assessor da presidência da Faec, Odílio Coimbra, o Ceará tem condições climáticas propícias para o cacau, além da vantagem de poder compartilhar a terra e a água de outras plantas, consorciando com o coco, por exemplo.

“Temos temperaturas muito favoráveis ao plantio, e essa é uma cultura de excelente rentabilidade. Creio que, em dois anos, o Ceará se tornará um grande polo de produção do cacau”, projeta.

O secretário executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Sílvio Carlos Ribeiro, acrescenta que o cacau é uma commoditie de maior valor agregado e gera de dois a três postos de trabalho por hectare.

“É um número muito bom. Para se ter ideia, o melão, a fruta mais exportada no Ceará, gera um emprego por hectare e, no máximo, 1,5”, compara. Na Chapada do Apodi, a produtividade média é de 2,5 mil a 3 mil quilos por hectare.

“Apodi e baixo Acaraú possuem grandes áreas de produção de cacau, mas há um planejamento para fazer testes no sertão de Crateús e no Cariri”, completa o secretário.

Por enquanto, a plantação cearense do cacau ainda é considerada experimental e não gera resultados expressivos, apesar de já ter sido possível fabricar chocolate com cacau 100% cearense.

Legenda: O Ceará já tem chocolate genuinamente produzido no Estado Foto: Divulgação

A estimativa, no entanto, é que o cenário mude em dois anos, com o aumento do volume produzido. Segundo Silvio, a pasta trabalha para fornecer assistência e consultoria aos produtores para garantir o sucesso da lavoura.