Ceará tem o etanol mais caro do Nordeste

O preço médio do etanol no Ceará, de R$ 6,32, é o mais caro entre os estados nordestinos, conforme levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Conforme a pesquisa, o combustível mais barato foi visto a R$ 5,86. Já o mais caro chegou a R$ 6,99/L.

Considerando todos os estados do País, o etanol do Ceará tem o quinto preço médio mais caro. O maior valor foi encontrado no Rio Grande do Sul (R$ 6,63).

Gasolina

A gasolina teve o seu preço médio calculado em R$ 7,46 — redução de R$ 0,09 na comparação com a semana anterior.

Além disso, o diesel também sofreu leve redução, de R$ 0,02, com valor médio de R$ 7,39 no Estado.

Em Fortaleza, o preço médio da gasolina ficou em R$ 7,41. O máximo registrado foi de R$ 8,19 e o mínimo de R$ 6,97. Por sua vez, a Capital apresentou valor médio de R$ 7,36 para o óleo diesel S10.

O município de Sobral, na Região Norte, apresentou o maior valor médio para o combustível, de R$ 7,97.

