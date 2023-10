Ceará Summer Fashion 2023 aposta em tendências da moda para o verão

A 36ª edição do Ceará Summer Fashion aquecerá as vendas dos próximos dias, no Maraponga Mart Moda. O evento, que teve início na última segunda-feira (23) e segue até sexta-feira (27), transformará o shopping em uma plataforma inovadora de moda e negócios, proporcionando uma imersão nas tendências da estação.

Com uma programação de exposições e desfiles de moda, a iniciativa é uma possibilidade positiva para garantir que lojistas e revendedores estejam atentos às tendências e aos desejos do consumidor final. Além dos cearenses, o evento reúne compradores de diversas regiões do país, incluindo Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul.

A exposição “Moda: Tendências e Experiências” trará uma imersão nas novidades do alto verão 2023. Dirigida pelo stylist Marcos Marla e sua equipe, a exposição apresenta as tendências integrando elementos visuais, interativos e sensoriais, proporcionando aos visitantes uma experiência envolvente em todos os sentidos. Além de destacar o melhor do design e estilo, o espaço reforça a experiência única dessa estação.

O espaço será dividido em áreas temáticas: Balneário Urbano, Renascer Ecológico e Reserva Natural. Outra novidade é que as peças estarão expostas em manequins padronizados e serão organizadas por tendência e estilo.

Alexandre Holanda, diretor de marketing, destaca que haverá lançamento de coleções nas 250 lojas de fábrica e showrooms do Maraponga Mart Moda. “A ideia é abranger todos os segmentos de moda atacadista. Teremos lançamentos que contemplam moda feminina, masculina, com peças plus size e sustentáveis. O segmento esportivo e social também terá novidades”, explica o diretor.

Estrutura

Um dos destaques do evento é o espaço Lounge MMMODA. Trata-se de uma sala vip e um coworking que visa aprimorar a experiência dos compradores atacadistas. Este espaço exclusivo oferece um ambiente totalmente equipado, com atendimento personalizado, conexão de alta velocidade, buffet de alimentos e bebidas, estações de carregamento de celulares, zona de relaxamento e música ambiente.

A própria estrutura do shopping Maraponga Mart Moda se torna um diferencial para a Ceará Summer Fashion, oferecendo comodidades essenciais para os entusiastas da moda e membros da indústria, como hotel, estacionamento, estúdio de fotografia, fitness center, correios restaurantes, lanchonetes e supermercado.

Para saber mais informações sobre o evento, o público pode acessar o site oficial https://marapongamartmoda.com.br/links/ ou pelo número (85) 3495 2122.

Serviço

CEARÁ SUMMER FASHION 2023

Data: 23 a 27 de outubro

Local: Maraponga Mart Moda

Lançamento de Coleções

Exposição - Moda: Tendências e experiências

Programação - Dias 23 a 27 de outubro das 8h às 18h

Local: Shopping Maraponga Mart Moda

Informações - www.marapongamartmoda.com.br