Ceará projeta hub de gás natural a partir da nova térmica do Pecém; entenda como será

A Usina Termelétrica da Portocem, ainda em construção no Complexo Portuário e Industrial do Pecém (CIPP), deve ser o 1º passo para execução de um hub de gás natural no Ceará. Na sexta-feira (5), houve o lançamento da pedra fundamental do equipamento, no município cearense de São Gonçalo do Amarante.

As obras, contudo, já haviam começado no início de abril. A previsão é de que a operação teste da termelétrica seja feita em 2026.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, o empreendimento “passa a garantir um hub de gás natural no Nordeste, podendo ser ampliado para todo o Brasil”.

“Essa conexão de gás natural poderá atrair novas indústrias para o CIPP”, afirmou, durante a solenidade.

Dentre outros benefícios, apontou, a térmica também garantirá segurança energética para todas as empresas instaladas no CIPP, além da transição do carvão para o gás natural, contribuindo com a descarbonização da economia.

O secretário também frisou que o “o Ceará se prepara para produção ainda maior de energias renováveis e busca a produção do hidrogênio verde”.

“O nosso próximo passo é como podemos atrair mais indústrias no processo de descarbonização a partir desse de gás natural com a Portocem”, projetou.

O presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Hugo Santana Figueiredo, acrescentou haver a possibilidade de ofertar o gás natural não apenas no equipamento, mas também para regiões vizinhas, como o Piauí.

Inicialmente, destacou, o gás ainda será importado. Entretanto, no futuro, quando o Brasil explorar bacias de outros estados e a própria Margem Equatorial, haverá mais possibilidade de produção da matéria-prima.

“A partir do momento no qual tivermos a oferta desse gás em quantidade suficiente, nós poderemos absorver e passarmos de importadores pra exportadores”, afirmou.

A Margem equatorial é uma região com reserva de cerca de 30 bilhões de barris de petróleo, localizada em águas profundas do litoral, abrangendo do Amapá ao Rio Grande do Norte, incluindo o Ceará.

Para o consultor na área de Petróleo e Gás Bruno Iughetti, o Estado tem “muito potencial” para se tornar produtor. Ele ponderou, todavia, que a consolidação de um centro de conexão do combustível não ocorrerá apenas com a térmica.

“O hub se apresentará com o tempo. No primeiro momento, será só o fornecimento de gás para a termelétrica. Depois disso, serão criadas oportunidades para empresas que utilizam o gás se instalarem, gerando emprego e renda”, observou.

“Nós só teremos autossuficiência de gás natural após a industrialização e exploração da Margem Equatorial, que vem atingir a bacia sedimentar do Ceará. A partir disso, teremos disponibilidade para exportar”, avaliou, estimando prazo médio de quatro anos após o início da operação da usina.

Regulamentação de usinas offshore e do hidrogênio verde pode ocorrer nos próximos meses

Legenda: Na mesa, o senador Cid Gomes, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o ministro Alexandre Silveira, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o governador da Paraíba e presidente do Consórcio, João Azevedo, e a governadora do Rion Grande do Norte, Fátima Bezerra Foto: Fabiane de Paula

Na ocasião, o secretário-executivo de Minas e Energia, Efrain Cruz, informou que o governo deve lançar, nos próximos dias, uma consulta pública para "um grande programa de transição energética".

O plano deverá contemplar as diretrizes para a instalação de usinas offshore e do Hidrogênio Verde. O Diário do Nordeste solicitou detalhes do projeto ao Ministério de Minas e Energia (MME) e aguarda reposta.

Atualmente, o Estado possui 22 projetos de usina offshore em análise para licença ambiental, conforme dado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Já em reunião com os governadores do Nordeste, o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, anunciou R$ 56 bilhões em investimentos para a transmissão de energia na região.

Entende como será a nova termelétrica

A empresa norte-americana Ceiba Energy investiu R$ 4,7 bilhões na Usina Termelétrica da Portocem, o segundo maior investimento privado do Ceará. O empreendimento terá capacidade de 1.572 MW.

A usina ficará localizada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) e, durante a fase de construção, irá gerar cerca de 1,7 mil empregos. A previsão para o início da operação é em julho de 2026.

O equipamento proporcionará mais segurança ao Sistema Interligado Nacional (SIN), operando nos momentos de baixo nível d'água nos reservatórios das hidrelétricas, baixa velocidade de ventos (que prejudica a geração eólica) e baixa intensidade de sol (geração fotovoltaica).

