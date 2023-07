Ceará Lentes Ótica inaugura primeira loja em Fortaleza

Com o know-how do mercado de lentes de contato, a Ceará Lentes inaugurou neste mês sua primeira ótica em Fortaleza. A empresa, conhecida por possuir o maior estoque de lentes de contato a pronta entrega, amplia atuação com a oferta de armações e óculos de grau.

Como explica Adriano Cartaxo, proprietário da ótica, a ideia de abrir a loja surgiu a partir de uma necessidade dos clientes. "Atendemos a uma demanda de clientes antigos de lentes de contato, que nos pediam indicação de óticas de 'confiança' para fazerem os seus óculos. Como não tínhamos essa indicação, resolvemos abrir a ótica para atendê-los", resume.

Para se destacar da concorrência, a Ceará Lentes Ótica aposta no atendimento qualificado, produtos de qualidade e com garantia de 1 ano em todas as armações. Entre as marcas disponíveis estão Ana Hickmann, Ferrati, Iódice, Maresia, Morena Rosa, Sestine, Vertz, Jean Pierre, Jolie, Burguese, Detroit, Intelectum entre outras. “Estamos incluindo novas marcas praticamente todos os dias”, diz Cartaxo.

Outra aposta da loja foi a política de precificação dos produtos com preços, em média, 30% abaixo do mercado. "Inauguramos com 30% de desconto para pagamento parcelado e 40% de desconto para pagamento à vista e a ideia é manter esses descontos permanentemente", antecipa o proprietário.

Serviço:

Ceará Lentes Ótica

Rua Professor Carlos Lobo, 260, loja 08, Parque Manibura. Fortaleza-CE

Telefone (85) 3278-7175

Whatsapp (85) 99439-1019

Instagram: @cearalentes

www.cearalentes.com.br