Ceará é o segundo estado que mais recebeu recursos do FNE em 25 anos; veja ranking

Localizado em uma região desfavorecida economicamente em relação a outras partes do País, o Ceará e os estados vizinhos historicamente apresentam dificuldades para ampliar a geração de emprego, de renda e de qualidade de vida.

Criado em 1952, o Banco do Nordeste (BNB) tem sido um importante instrumento na redução da distância entre o Nordeste e demais regiões. Apostando na industrialização e energias renováveis, o Ceará é o segundo estado que mais recebeu financiamento da instituição.

Em 25 anos, entre 1995 a 2019, o Estado acumulou aportes de R$ 41,3 bilhões. Os valores são provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), operacionalizado pelo BNB e uma das principais fontes de recursos do banco. A cifra ainda representa 14,2% de tudo que foi contratado no período (R$ 290,9 bi), participação que só fica atrás da Bahia, com R$ 75,1 bilhões e 25,8% do total.

Confira o ranking:

As informações constam em pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) intitulado “O BNB e o Desenvolvimento do Nordeste Brasileiro: Velhas e Novas Missões para uma Economia em Mudança”. O trabalho começou a ser elaborado em 2021 visando fazer uma avaliação da atuação do banco em seus 70 anos, especialmente após a criação do FNE em 1989.

Economista e pesquisador do Ipea, Aristides Monteiro Neto foi um dos coordenadores do levantamento. Ele explica que, antes da existência do FNE, apesar de já importante, o BNB possuía atuação limitada devido à escassez de recursos, situação que foi revertida a partir da década de 1990.

Como prova disso, as contratações do BNB passaram de R$ 17,3 bilhões entre 1995 e 1999 para R$ 110,2 bilhões de 2015 a 2019. No Ceará, os aportes saíram de R$ 2,6 bilhões para R$ 14,5 bilhões, um crescimento de 5,5 vezes o valor inicial.

Sobre o destaque do Ceará pelos valores recebidos, o pesquisador pontua que há algumas razões para tal, como a sede do banco ficar localizada em Fortaleza e a instituição ter condições de conhecer melhor os projetos em andamento e a proatividade do Governo em buscar iniciativas que possam ser alvo de financiamento do banco.

Entre os segmentos de atividades beneficiados pela capacidade de investimento proporcionada pela instituição pública, ficam em destaque no Estado o Comércio e Serviços, que é a base da economia local, com R$ 11,5 bilhões recebidos somente neste século até 2019. Logo em seguida, aparecem a Agropecuária (R$ 11,2 bi) e a Indústria (R$ 11,09 bi). Em quarto lugar, está a Infraestrutura, com R$ 7,5 bilhões.