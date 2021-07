Ceará deve ter aumento de vagas temporárias nos próximos meses, projeta Asserttem

Com a reabertura das atividades econômicas e o avanço da vacinação, o número de vagas temporárias deve aumentar nos próximos meses no Ceará. O cenário no estado deve seguir a projeção nacional. Em todo o País, a geração prevista é de 630 mil vagas nessa modalidade no próximo trimestre.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM), é esperado um aumento de 20% nas contratações temporárias em comparação com o mesmo período de 2020.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Vladyson Viana, explica que esse movimento no estado se consolida até o final do ano com as festas comemorativas como Natal e Ano Novo.

Vladyson Viana presidente do IDT "Temos uma curva ascendente da criação de novos postos de trabalho e temos uma expectativa positiva para o segundo semestre, fortalecida também pelas políticas públicas que é um fator de indução de vagas temporárias”.

Nesta semana, o Governo do Estado lançou o programa Mais Emprego Ceará para gerar 20 mil novos postos nos setores de comércio e serviços com o pagamento da metade do salário mínimo durante seis meses.

“Esse tipo de contratação temporária, principalmente neste tempo de transição e de incertezas por conta da pandemia, tem sido mais utilizado, pois permite que as empresas possam observar o comportamento do mercado”, acrescenta o presidente do IDT.

Cenário local

O Ceará, inclusive, foi o segundo estado do Nordeste na geração de empregos intermitentes e temporários no primeiro quadrimestre deste ano, segundo dados do Ministério da Economia, com 698 e 156 vagas abertas, respectivamente.

Conforme Giuriato, o setor que mais realiza contratações nesta modalidade é a indústria, porém, à medida em que se tem a ampliação das atividades presenciais, as empresas de serviço e de comércio também vão gerando demanda.

No estado, conforme Viana, o setor de serviços deve impulsionar essa modalidade de contratação. Em maio deste ano, o saldo de contratação, incluindo vagas fixas, foi de 4.284. Dessas, 3.312, ou seja 77%, são de funções de serviços.

No acumulado até maio, o saldo ficou em 23.945, sendo 182.814 admissões e 158.869 desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Desemprego

A taxa de desemprego atingiu 14,7% no trimestre fechado em abril, atingindo 14,8 milhões de pessoas no Brasil. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram ainda que, no Ceará, 549 mil estavam desempregados no primeiro trimestre de 2021.

Assim, o sistema de contratação pode ser uma alternativa para absorver essa população sem renda. “Apesar de ser temporária, é formal. As pessoas que são contratadas para essas vagas temporárias têm todos os direitos e, caso acabe o contrato, a empresa pode absorver esses funcionários sem custos adicionais”, pontua o diretor.

Apesar desse crescimento, o presidente do IDT pontua que a demanda ainda é muito residual e, por isso, não dá para saber se o modelo deve predominar nas empresas nos próximos anos. “A gente percebe ainda uma sazonalidade. Há um aumento no final do ano, mas no início cai novamente”, explica.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios