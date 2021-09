Ceará deve receber R$ 4,05 bilhões de recursos do FNE em 2022

O Ceará deve ficar com R$ 4,05 bilhões do orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no ano que vem. A previsão foi apresentada na proposta de orçamento realizada nesta quarta-feira (29) pelo Banco do Nordeste.

O montante corresponde a cerca de 15,2% do total de recursos do fundo a serem aplicados em 2022, que chega a R$ 26,6 bilhões em toda a Região Nordeste. O volume a ser destinado ao Ceará é o segundo maior da região, atrás somente do que deve receber a Bahia (R$ 6,87 bilhões).

Provido de recursos federais, o FNE financia investimentos de longo prazo e, complementarmente, capital de giro ou custeio. Além disso, abrange diversos setores da economia, como o agropecuário, industrial, agroindustrial, turismo, comércio, serviços, cultural, infraestrutura, dentre outros.

Apesar de expressivo, o valor é cerca de 5,8% menor que os R$ 4,3 bilhões previstos para este ano. Já considerando o total de recursos do FNE, a previsão é que haja uma alta de 10,37% em relação ao orçamento de 2021.

Confira a divisão dos recursos por estado:

Bahia R$ 6,87 bilhões Ceará R$ 4,05 bilhões Pernambuco R$ 3,8 bilhões Maranhão R$ 2,76 bilhões Piauí R$ 2,56 bilhões Rio Grande do Norte R$ 1,68 bilhão Paraíba R$ 1,43 bilhão Minas Gerais R$ 1,32 bilhão Sergipe R$ 926 milhões Alagoas R$ 793,6 milhões Espírito Santo R$ 387,8 milhões

Até o final de outubro, o plano de aplicação regional consolidado será encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), para então passar por apreciação do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Energias renováveis

Considerada uma área estratégica para o desenvolvimento do Nordeste, o FNE Energia Renovável deve captar R$ 7,43 bilhões no próximo ano. Os recursos devem ser utilizados para o enfrentamento da crise hídrica e energética promovendo o desenvolvimento de negócios que fortaleçam a geração de energia elétrica renovável.

O financiamento vai contemplar todos os segmentos que possam contribuir para a geração de energia de matriz limpa, como hidrogênio verde, geração eólica e fotovoltaica, assim como projetos que contemplem a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia, além de mini e microgeração de energia fotovoltaica.