Carmais Seminovos realiza Super Feirão com condições exclusivas neste fim de semana

Os interessados em carros seminovos têm um compromisso neste final de semana: o Super Feirão Carmais Seminovos. O evento, programado para os dias 27 e 28 de outubro, será realizado na concessionária Carmais Seminovos, localizada na Avenida Barão de Studart, 1846-B. A ação será uma ótima oportunidade para encontrar o veículo perfeito em um dos maiores e mais variados estoques de veículos seminovos do estado, com mais de 700 modelos.

Durante os dias do Super Feirão, os clientes poderão escolher entre três condições exclusivas na hora de fechar a compra. As opções incluem uma taxa de juros de 0,99% ao mês, ou parcelas a partir de R$ 499, ou a conveniência de adiar a primeira parcela para dezembro. Além disso, a entrada pode ser facilitada no cartão de crédito, com opções de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Para tornar o evento ainda mais atraente, a concessionária oferecerá feijoada para os clientes e atrações musicais. Léo Dall'Olio, diretor comercial do Grupo Carmais, compartilha sua empolgação com as perspectivas deste Super Feirão. “Neste mês, queremos que o cliente tenha várias possibilidades para fechar a melhor negociação. Além da taxa de 0,99% ao mês, ou opção de adiar a primeira parcela para dezembro, a novidade deste Super Feirão é que teremos também carros com parcelas a partir de R$ 499. Tenho certeza de que será um Feirão incrível e quem comparecer fechará um bom negócio”, pontua.

O Super Feirão Carmais Seminovos promete ser um evento ideal para garantir a melhor negociação, oferecendo condições exclusivas e uma ampla seleção de veículos seminovos para atender às necessidades e preferências dos consumidores.

Serviço

Super Feirão Carmais Seminovos

Quando: 27 e 28 de outubro

Endereço: Avenida Barão de Studart, 1846-B - Aldeota

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: (85) 98126-3833

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br