Camilo Santana anuncia novo decreto de isolamento social no Ceará; veja ao vivo

O governador do estado Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta-feira (9), o próximo decreto de isolamento social no Ceará, que entra em vigor a partir de segunda-feira (12).

A atual resolução, em vigor desde 28 de junho, liberou aulas presenciais no ensino superior e feiras livres em todo território cearense.

ASSISTA AO PRONUNCIAMENTO

Na ocasião, as medidas foram estendidas para todo o Ceará por que, segundo o secretário da Saúde Dr. Cabeto, foi registrado queda do número de casos e óbitos no Estado, incluindo na Região do Cariri, o que permitiu a flexibilização no período.

Horários de funcionamento até domingo (11) no ceará

Comércio de rua: 10h às 19h (limitação de 50%);

Shoppings: 12h às 22h (limitação de 50%);

Restaurantes: 10h às 22h (limitação de 50%);

Toque de recolher: 23h às 5h;

Igrejas e tempos: celebrações presenciais podem ocorrer até as 22h (até 50% da capacidade);

Academias: de 6h às 22h (limitação de 40%);

Autoescolas: 6h às 19h.

Avanço da imunização no estado

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19