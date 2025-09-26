Caixa sorteia prêmios de até R$ 12,3 milhões hoje (26)
Saiba como concorrer aos valores sorteados nesta sexta-feira (26)
A loteria federal da Caixa pode pagar até R$ 12,3 milhões na noite desta sexta-feira (26). O prêmio é o mais alto deste dia e é sorteado pela Dupla Sena, a partir das 20h.
Ganha a quantia o sortudo que acertar as seis dezenas do concurso, seja no primeiro ou no segundo sorteio desta data.
Outras chances para ser tornar um milionário
O jogo não é o único desta noite no qual você pode concorrer a um prêmio expressivo. A Lotomania e a Quina estão acumulada e podem pagar, respectivamente, R$ 7,5 milhões e R$ 7 milhões.
Além delas, acontecem ainda os sorteios da Lotofácil e da Super Sete, que prometem valores menores: R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão.
Loterias da caixa com sorteio hoje
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Dupla Sena
|R$ 12,3 milhões
|Acertar as seis dezenas em um dos dois sorteios do dia
|Lotomania
|R$ 7,5 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas
|Quina
|R$ 7 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas
|Super Sete
|R$ 1,5 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante
Como e onde apostar nas loterias de hoje?
Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
