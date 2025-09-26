Caixa sorteia prêmios de até R$ 12,3 milhões hoje (26)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A loteria federal da Caixa pode pagar até R$ 12,3 milhões na noite desta sexta-feira (26). O prêmio é o mais alto deste dia e é sorteado pela Dupla Sena, a partir das 20h.

Ganha a quantia o sortudo que acertar as seis dezenas do concurso, seja no primeiro ou no segundo sorteio desta data.

Outras chances para ser tornar um milionário

O jogo não é o único desta noite no qual você pode concorrer a um prêmio expressivo. A Lotomania e a Quina estão acumulada e podem pagar, respectivamente, R$ 7,5 milhões e R$ 7 milhões.

Além delas, acontecem ainda os sorteios da Lotofácil e da Super Sete, que prometem valores menores: R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Dupla Sena R$ 12,3 milhões Acertar as seis dezenas em um dos dois sorteios do dia Lotomania R$ 7,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas Quina R$ 7 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas Super Sete R$ 1,5 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

