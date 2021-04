Caixa não vai abrir agências aos sábados para pagar auxílio emergencial 2021

As agências da Caixa não devem abrir aos sábados durante o pagamento das parcelas do novo auxílio emergencial. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, a medida não será utilizada dessa vez por conta do atual momento da pandemia e do aumento de movimentações através do aplicativo Caixa Tem.

"Nós não estamos abrindo aos sábados exatamente pela pandemia e porque há uma utilização do aplicativo Caixa Tem muito mais intensa nas quatro últimas semanas. Então, o número de pessoas que irá às agências quando o saque for liberado será muito menor", afirmou Guimarães em transmissão ao vivo pelas redes sociais na tarde desta terça-feira (6).

O presidente da Caixa lembrou que, ano passado, as agências foram abertas em 22 sábados para o pagamento em dinheiro do auxílio e acrescentou que 75% beneficiários já movimentavam os recursos pelos canais digitais, enquanto apenas 25% optavam pelo saque.

Depósitos aos domingos

Guimarães ressaltou que, para acelerar o pagamento das parcelas em dias mais calmos, o depósito de parte das parcelas será realizado aos domingos. Neste primeiro ciclo, os nascidos em março devem receber a primeira parcela neste domingo (11), assim como aqueles que fazem aniversário em junho (18 de abril) e setembro (25 de abril).

"Iremos fazer depósitos em todos os domingos de abril e focar no saque de segunda a sexta-feira, para conseguirmos ter esse equilíbrio entre acelerar o pagamento e reduzir as filas", pontuou o presidente do banco.

Novos critérios

Outro ponto abordado durante a transmissão foram os novos critérios que precisam ser atendidos para o recebimento do auxílio este ano. Guimarães lembrou que apenas uma pessoa por família poderá receber o benefício e que a renda da casa deve ser de no máximo meio salário mínimo por pessoa e de três salários mínimos ao todo.

"Muita gente que recebeu ano passado não vai atender a esses requisitos e isso vai diminuir o número de pessoas que receberão o auxílio", explicou.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos começam a partir de 6 de abril para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo Caixa Tem.

Os pagamentos seguem as datas de nascimento dos beneficiários. Veja o calendário completo:

Os depósitos serão feitos na conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Mais uma vez, será liberada primeiro a movimentação digital e, posteriormente, os saques.

Bolsa Família

Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril e seguirão o calendário já estabelecido para o benefício.

Para este público, os pagamentos serão feitos da mesma forma que é pago o Bolsa Família, através do Caixa Tem.

Veja o calendário para este público: