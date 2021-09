Cagece negocia débitos com condições especiais até quinta (16); veja como aderir à campanha

No intuito de regularizar clientes com contas em atraso, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) tem negociado débitos, desde o mês de junho deste ano, a partir da campanha de flexibilização “Fique em dia com a Cagece”. A ação segue até esta quinta-feira (16) em todos os municípios do Estado, com condições especiais.

As facilidades de negociação são voltadas a clientes com débitos vencidos a mais de 30 dias. Além disso, pessoas que aderiram a campanhas anteriores da instituição podem submeter a dívida em aberto às regras atuais da nova campanha.

Confira as condições

1) Pagamento a vista, desconto de 100% nos juros e multas por atraso;

2) Pagamento parcelado, 50% de desconto nos juros e multas por atraso;

2.1) em 6 parcelas, sem entrada e sem juros;

2.2) em até 12 parcelas, sem juros e entrada mínima de 5%;

2.3) em até 24 parcelas, com entrada mínima de 10% e com juros de 0,5% ao mês.

Como aderir

A campanha pode ser aderida pelos clientes através da assistente virtual Gesse por meio do aplicativo Cagece App - disponível para sistemas Android e iOS -, pelo site ou via Central de Atendimento, com funcionamento 24 horas por dia pelo número 0800 275 0195.

Além disso, a Central de Atendimentos disponibiliza serviços relacionados à retirada de vazamentos, desobstrução da rede de esgoto, ocorrência de desabastecimento, verificação de consumo, entre outros.

“Os clientes podem ainda realizar o parcelamento nas lojas de atendimento da Cagece ou nas unidades do Vapt Vupt em Fortaleza e Sobral, mediante agendamento prévio pelo site da companhia”, informa o órgão em seu site oficial.

Meta de R$ 38 milhões

Segundo a Companhia, 42.116 pessoas já viabilizaram negociações financeiras pelo “Fique em dia com a Cagece”. A expectativa é negociar “um montante de aproximadamente R$ 38 milhões até o final da campanha, contemplando aproximadamente 39 mil clientes”, conforme o gerente de Faturamento e Arrecadação da Cagece, Maurício Braga.

