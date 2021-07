Brisanet inicia hoje reserva de ações na Bolsa de Valores

A Brisanet, provedora de internet sediada no Ceará, inicia a reserva de ações hoje (16). A empresa oficializou o pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO) no início do mês passado.

No dia 27 será finalizado o bookbuilding e fixado o preço em que as ações serão comercializadas a partir do dia 29. A projeção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é de que o valor varie entre R$ 13,92 e R$ 17,26.

Oferta de ações

A oferta consistirá na distribuição pública de 89,7 milhões de novas ações. A quantidade de papéis inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total, o equivalente a 13,4 milhões de ações ordinárias.

O procedimento será coordenado pelas instituições financeiras Santander, XP, BTG Pactual e Bradesco BBI. O objetivo da empresa é captar R$ 1,5 bilhão.

Sobre a empresa

A Brisanet atua em 97 cidades da região Nordeste, presente no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A empresa conta com mais de 14.400 km de infraestrutura de backbone, 150 Data Centers próprios e 35.100 km de cabos FTTH (“fiber-to-the-home”).

Segundo a empresa, a receita operacional líquida em 2020 chegou a R$ R$ 471,8 milhões, uma alta de 48,2% comparado com os R$ 214,9 milhões de 2018.

Para economistas e consultores de investimentos entrevistados pelo Diário do Nordeste, a abertura de IPO da empresa demonstra o processo de evolução e fortalecimento do mercado cearense.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios