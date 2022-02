Bolsonaro anuncia MP com novas regras para remarcação de eventos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (21), ter editado uma medida provisória (MP) com novas regras para a remarcação e reembolso de eventos durante a pandemia de Covid-19. O texto ainda será publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Em seu perfil oficial no Twitter, Bolsonaro disse que a mudança prevê a flexibilização para as condições de devolução em eventos, serviços, reservas canceladas ou adiadas em razão das medidas restritivas de isolamento social.

"Os objetivos são: evitar o fechamento de empresas e perda de empregos; resguardar e promover a segurança jurídica nas relações de consumo; e contribuir para a retomada do setor de turismo, eventos e cultura no país", informou.

Segundo o jornal O Globo, o ministro do Turismo, Gilson Machado, informou que a MP permite que o consumidor obtenha créditos para eventos cancelados ou adiados também em 2022, e não só em 2020 e 2021, como previa a lei. O crédito poderá ser utilizado até 31 de dezembro de 2023.

