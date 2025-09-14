Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bolão de Cascavel, Interior do Ceará, leva prêmio de R$ 124,6 mil da Mega-Sena 2914

Bilhete acertou cinco números do concurso sorteado na noite de sábado (13)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de um bilhete da mega-sena para matéria sobre aposta vencedora no Ceará
Legenda: Aposta do Ceará acertou cinco números entre as seis dezenas da Mega-Sena
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta bolão de Cascavel, no Interior do Ceará, acertou cinco números das seis dezenas do concurso 2914 da Mega-Sena, sorteados na noite de sábado (13). Com isso, faturou um prêmio de R$ 124.630,02.

Ao todo, vinte apostas venceram com cinco acertos, com prêmios que variam de R$ 62 mil e R$ 124 mil.

O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (16), com prêmio estimado em R$ 27.000.000,00.

Resultado Mega-Sena do concurso 2914

  • 40 - 25 - 46 - 18 - 35 - 47

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de um bilhete da mega-sena para matéria sobre aposta vencedora no Ceará
Negócios

Bolão de Cascavel, Interior do Ceará, leva prêmio de R$ 124,6 mil da Mega-Sena 2914

Bilhete acertou cinco números do concurso sorteado na noite de sábado (13)

Redação
Há 36 minutos
salitre
Negócios

'Capital da Mandioca' do Ceará volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

Alimento ganha protagonismo gradualmente no território cearense e coloca o Estado entre os cinco maiores produtores nacionais

Luciano Rodrigues
14 de Setembro de 2025
avião em fortaleza
Igor Pires

Latam pode operar voos em Campina Grande; negociações com Governo da Paraíba estão em curso

A informação foi repassada à coluna pelo head de Assuntos Públicos da companhia

Igor Pires
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6000, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6000, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2294 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 23,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2294 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 23,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1115 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1115 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6826, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6826, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2914 deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2914 deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3486, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3486, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 285 de hoje 13/09; prêmio é de R$ 158,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 285 de hoje 13/09; prêmio é de R$ 158,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Foto aérea da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Complexo do Pecém
Negócios

Ceará recebe propostas de 5 empresas globais e pode tornar-se um dos maiores polos de data centers no Brasil

Novos empreendimentos de 'hiperescala' devem ser adaptados às novas demandas de inteligência artificial

Mariana Lemos
13 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta sexta (12/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam

Redação
12 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas da Loretias Caixa
Negócios

Aposta de SP acerta 15 dezenas da Lotofácil 3485 e leva mais de R$ 1,3 milhão

Sete apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6825, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 7,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6825, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 7,7 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2822 – Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2822 – Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2822 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3485, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3485, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2859 de hoje, sexta-feira, 12/09; prêmio é de R$ 8,6 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2859 de hoje, sexta-feira, 12/09; prêmio é de R$ 8,6 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2859 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,6 milhões.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 745 - Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 950 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 745 - Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 950 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 745 em 12/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Avião da Latam decolando
Igor Pires

Latam vai ampliar em 10% voos de alta estação no Ceará em 2026

Ampliação em número de voos se dará na alta estação, nos meses de janeiro e fevereiro

Redação
12 de Setembro de 2025
Foto que contém o cultivo de batata-doce
Negócios

Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual

Foram 107 mil toneladas produzidas

Luciano Rodrigues
12 de Setembro de 2025
Lagoar Terra Brasilis
Victor Ximenes

Aquiraz ganhará condomínio de R$ 200 milhões ao lado do Parque Arvorar

Empreendimento ofertará 550 lotes em área que ganhou efervescência após abertura do parque temático

Victor Ximenes
12 de Setembro de 2025
Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto
Negócios

Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto

Concessionária reúne modelos híbridos, elétricos e utilitários, fortalecendo a presença da KIA no Nordeste

Agência de Conteúdo DN
12 de Setembro de 2025
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (12/9)

Maior prêmio entre os concursos é de R$ 8,6 milhões

Carol Melo
12 de Setembro de 2025
Pessoa apostando na loteria
Negócios

Aposta única do Rio de Janeiro leva prêmio de mais de R$ 53 milhões da Mega-Sena 2913

No Ceará, aposta simples de Senador Pompeu acertou cinco dezenas e foi premiada

Redação
11 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas em uma loteria
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3484 e levam mais de R$ 520 mil cada

Cinco apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
11 de Setembro de 2025
Senhor realizado apostas nas loterias em uma lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quinta (11/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Timemania e Dia de Sorte acumularam

Redação
11 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2293 de hoje, 11/09; prêmio é de R$ 23,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2293 de hoje, 11/09; prêmio é de R$ 23,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1114 de hoje, 11/09; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1114 de hoje, 11/09; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6824, desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6824, desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2913 desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 55,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2913 desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 55,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025