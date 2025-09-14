Bolão de Cascavel, Interior do Ceará, leva prêmio de R$ 124,6 mil da Mega-Sena 2914
Bilhete acertou cinco números do concurso sorteado na noite de sábado (13)
Uma aposta bolão de Cascavel, no Interior do Ceará, acertou cinco números das seis dezenas do concurso 2914 da Mega-Sena, sorteados na noite de sábado (13). Com isso, faturou um prêmio de R$ 124.630,02.
Ao todo, vinte apostas venceram com cinco acertos, com prêmios que variam de R$ 62 mil e R$ 124 mil.
O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (16), com prêmio estimado em R$ 27.000.000,00.
Resultado Mega-Sena do concurso 2914
- 40 - 25 - 46 - 18 - 35 - 47
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra
Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
