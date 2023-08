BMW X5 chega ao mercado automotivo cearense na Haus Motors Fortaleza

Amantes de carros do Ceará agora já encontram, em Fortaleza, o mais novo modelo de um dos carros híbridos mais cobiçados do mercado automotivo: o BMW X5. Equipado com novas tecnologias que prometem mais segurança e máxima dinâmica de condução em qualquer superfície, o novo modelo está disponível para compra no estado exclusivamente na concessionária Haus Motors.

Veículo esperado, o BMW X5 chega ao mercado cearense unindo conforto no interior e a funcionalidade em um design esportivo. O automóvel possui um motor BMW M TwinPower Turbo de 6 cilindros híbrido, o que possibilita maior potência do sistema de até 489 cv (360 kW). Além disso, o veículo possui uma capacidade de direção de até 250 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos.

Segundo Diego de Freitas, gerente comercial da Haus Motors Fortaleza, o BMW X5 também traz uma solução móvel e acessível que permite o carregamento do veículo em casa, a partir de tomadas domésticas ou industriais, por meio de um plug adaptador com capacidade de carga de até 11 kW. O modelo ainda conta com elementos de controles como interface bluetooth para fácil conexão com aplicativos e faixa para iluminação do ambiente interno.

“O BMW X5 é um modelo muito esperado pela tecnologia, performance e conforto que ele traz. É um modelo versátil que se adapta bem aos mais diferentes estilos de vida, desde os esportistas àqueles que desejam um carro espaçoso para viajar em família. Na Haus Motors nós estamos ofertando com taxa de 0,99% ao mês, condição de 60% de entrada e saldo devedor em 24 meses”, detalhou o gerente.

Serviço

Haus Motors

Av. Rogaciano Leite, 1033 - Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE, 60810-475

Telefone: (85) 3771-3427