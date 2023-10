BMW iX1 chega ao Ceará e está disponível na Haus Motors Fortaleza

O iX1 é o mais novo modelo de carro elétrico a integrar a marca BMW e está disponível no mercado cearense. O automóvel chegou ao estado pela Haus Motors Fortaleza e já pode ser comprado na concessionária. Depois das versões iX, iX3 e i4, o novo modelo chega como a opção mais barata da família de carros elétricos da BMW, oferecendo um equilíbrio entre desempenho e sustentabilidade.

O novo modelo aposta na otimização para entregar uma experiência automobilística de alto nível. De acordo com Diego de Freitas, gerente comercial da Haus Motors Fortaleza, uma das características mais marcantes do BMW iX1 é seu conjunto motriz elétrico. Com uma potência de 313 cavalos de força, o SUV elétrico acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos.

“É um desempenho que se equipara a muitos dos veículos movidos a combustão interna mais esportivos do mercado. Com uma bateria de alta capacidade, o modelo pode percorrer até 303 quilômetros com uma única carga”, destaca Diego.

A união de desempenho e sustentabilidade é um dos principais diferenciais do modelo. Para o gerente comercial da Haus Motors, o BMW iX1 é uma escolha para aqueles que desejam desfrutar de um veículo elétrico de alto desempenho sem comprometer a sustentabilidade. “Os carros elétricos têm sido uma tendência mundial. Ter mais uma opção desse modelo no mercado mostra como esses veículos podem ser viáveis para o consumidor e muito benéficos ao meio ambiente", destaca o gerente.

Com o lançamento do iX1, a BMW estabelece seu papel de liderança no mercado de veículos elétricos. Importado da Alemanha, o SUV elétrico não apenas oferece uma ótima experiência de condução, mas também contribui para um futuro mais limpo e sustentável.

Serviço

Haus Motors

Endereço: Av. Rogaciano Leite, 1033 - Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE

Telefone: (85) 3771-3427

Instagram: @bmwhausmotorsfortaleza