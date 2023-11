Black Day da Nissan Jangada tem ofertas para quem busca carro zero neste sábado (25)

Neste sábado (25), a concessionária Nissan Jangada realiza o seu aguardado Black Day. Das 08h às 16h, as duas lojas, localizadas na Av. Júlio Ventura, 200 - Aldeota, e na Av. Washington Soares, 2055 - Edson Queiroz, serão palco deste evento que promete oferecer aos clientes condições exclusivas em toda a linha de modelos Nissan.

Para quem busca um novo carro, durante o Black Day, os clientes terão a oportunidade de explorar ofertas exclusivas, como o Nissan Kicks com versão automática, a partir de R$109.990 (emplacamento total grátis), a Frontier com taxa 0% e bônus de R$ 20 mil, o Novo Versa por apenas R$109.809 e o Sentra, a preço de custo por R$ 139.990 com taxa 0%.

De acordo com Eriveltom Rocha, Diretor Comercial da Nissan Jangada, as lojas estarão equipadas com uma estrutura dedicada e atendimento especializado para garantir a melhor experiência aos visitantes. “Teremos uma megaestrutura para recebermos nossos clientes e atendimento diferenciado por consultores preparados pra fechar negócio”.

Eriveltom Rocha destaca a importância do Black Day. "No mês da Black Friday, a Nissan Jangada não poderia ficar de fora e traz o Black Day com ofertas exclusivas, onde nossa equipe estará preparada, em ambas as lojas, para um atendimento especial e orientada a não perder nenhuma venda". Todos os modelos estão com taxa a partir de 0% e super bônus na avaliação do carro usado.

Com essa iniciativa, a concessionária reforça seu compromisso em proporcionar aos clientes a melhor experiência de compra durante o evento. “O cliente não vai sair sem fechar negócio e cobrimos todas as ofertas da concorrência”, garante o diretor.

