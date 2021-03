Bilhete de Fortaleza ganha R$ 507 mil na Lotofácil

Um bilhete premiado de Fortaleza faturou R$ 507.622,62 na Lotofácil dessa terça-feira (16). A aposta acertou as 15 dezenas do concurso 2182 junto com outro ganhador que participou através do canal eletrônico das Loterias da Caixa.

Os número sorteados foram 02, 03, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 e 25.

Outros vencedores

330 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 921,53 cada

10000 apostas acertaram 13 dezenas e ganharam R$ 25,00 cada

111961 apostas acertaram 12 dezenas e ganharam R$ 10,00 cada

561326 apostas acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 5,00 cada

A Caixa Econômica Federal estima que o próximo sorteio seja de R$ 1,5 milhão. A aposta mínima de 15 números custa R$ 2,50.

Os sorteios da Lotofácil são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.