Benefício do programa Auxílio Catador será liberado a partir da sexta-feira (3)

A partir do dia 3 de dezembro, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) libera os pagamentos do auxílio financeiro para os habilitados no Programa Auxílio Catador, Edital nº 001/2021.

O pagamento é referente aos meses de janeiro a agosto, para os catadores que comprovaram a produtividade mínima mensal de triagem e classificação dos resíduos recicláveis.

Confira a lista de beneficiários

Os catadores contemplados poderão receber o benefício no autoatendimento das agências bancárias, nos correspondentes bancários, ou mesmo, realizar compras nos estabelecimentos que aceitem a bandeira do cartão Visa.

Ainda conforme a pasta, em caso de dúvidas ou para mais informações, é possível contatar a Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável (CODES), através do e-mail auxiliocatador2021@sema.ce.gov.br ou pelo telefone (85) 3108 2777.

O QUE É O PROGRAMA AUXÍLIO CATADOR

É um auxílio financeiro emergencial, durante a pandemia, destinado a catadores de lixo do Ceará. A concessão corresponde a 1/4 do salário mínimo, no valor de R$ 275. Ao todo, serão 12 parcelas em 2021.

