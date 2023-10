Bella Arte Residence une alto padrão e custo-benefício no Porto das Dunas

Estar mais próximo da natureza, sem abrir mão das conveniências da vida urbana, é o desejo de muitas pessoas que buscam qualidade de vida. Para aqueles que apreciam a prática de esportes e o contato direto com as belezas naturais, o bairro Porto das Dunas, em Aquiraz, une essas características. Em busca de proporcionar esse acesso, a Imo Bergano, incorporadora com mais de 35 anos de experiência no mercado nacional e internacional, idealizou seu primeiro projeto de alto padrão na região: o Bella Arte Residence.

Localizado em uma área privilegiada, a 2 minutos da praia, o empreendimento, de acordo com Osvaldo Burigo, gerente comercial da Imo Bergano em Fortaleza, fica próximo ao Beach Park e ao lado Golf Ville, com acesso fácil a todos os serviços de conveniência, como farmácias e supermercados.

“O Bella Arte conta com 14 casas duplex, de até 90m², dois dormitórios e jardim gourmet, em um ambiente aconchegante com piscina frontal e paisagismo, combinando requinte, sofisticação e um toque intimista. Oferecemos uma área de lazer única, com espaços amplos e confortáveis que se conectam com a natureza", comenta Osvaldo.

O projeto do empreendimento é assinado pelo renomado escritório do engenheiro português Rui Santos e conta com uma ampla área de lazer, piscina com jacuzzi, redário, playground, deck com forno de pizza, fogão à lenha gourmet e um salão de festas. Com apenas 20% das unidades disponíveis, a entrega do residencial está prevista para o mês de novembro de 2023.

“Nós estamos com as últimas unidades a partir de R$ 410 mil. Essa é a chance das famílias que desejam morar próximo da praia, em um bairro em pleno crescimento e aproveitando o melhor preço por metro quadrado disponível no Porto das Dunas”, argumenta o gerente comercial.

Serviço Comercial

Imo Bergano

Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, nº 514 - Centro, loja A

Contato: (85) 9981-60130

Site: imobergano.villas.digital/bella_arte