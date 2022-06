Bandeira verde é mantida por Aneel no mês de julho, sem novo reajuste na conta de luz

A bandeira verde será mantida nas contas de energia no mês de julho, conforme anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na noite desta sexta-feira (24). Assim, a conta de luz não terá adição de novas taxas. As informações são do Metrópoles.

As bandeiras são valores extras cobrados quando o custo de produção da energia sobe no País. Atualmente, está em vigor a bandeira verde, que não prevê cobranças a mais.

Essa medida é válida para todas as regiões do Brasil inseridas na malha de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Desde dezembro de 2021, os beneficiários da tarifa social pagam a conta de luz com bandeira verde. A população geral só foi beneficiada pela categoria a partir do dia 16 de abril, após o fim da Bandeira de Escassez Hídrica.

Mudança dos valores das bandeiras tarifárias

Nesta terça-feira (21), a Aneel anunciou reajuste nos valores das bandeiras tarifárias em até 63,7% a partir de 1º de julho.

Com a atualização, a bandeira vermelha patamar 1 sofrerá o maior aumento, de 63,7%, e passará de R$ 3,971 para R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos.

A bandeira amarela também vai registrar forte correção de 59,5%, saindo de R$ 1,874 para R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos.

Confira as mudanças nas bandeiras:

Bandeira verde: segue sem valores adicionais

segue sem valores adicionais Bandeira amarela: de R$ 1,874 para R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos (59,5%)

de R$ 1,874 para R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos (59,5%) Bandeira vermelhar 1: de R$ 3,971 para R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos (63,7%)

de R$ 3,971 para R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos (63,7%) Bandeira vermelha 2: de R$ 9,492 para R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos (3,2%)

O que são as bandeiras tarifárias

As bandeiras tarifárias foram introduzidas em 2015 como uma forma de repassar para o consumidor de forma imediata os custos da geração de energia, tanto como uma forma de desincentivar o consumo como para evitar reajustes anuais exorbitantes.

A bandeira verde é acionada quando as condições de geração de energia, e os custos, estão favoráveis. A amarela, quando estão menos favoráveis. A vermelha 1, com condições desfavoráveis. E a vermelha 2, em condições muito desfavoráveis.

Conforme a Aneel, o sistema sinaliza o custo real da energia gerada, o que possibilita aos consumidores um melhor uso da energia elétrica.

"Esse custo é pago de imediato nas faturas de energia, o que desonera o consumidor do pagamento de juros da taxa Selic sobre o custo da energia nos processos tarifários de reajuste e revisão tarifária”, concluem.

