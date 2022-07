Auxílio-taxista vai começar a ser pago em agosto; veja valor e calendário

O Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (BEm-Taxista) terá as duas primeiras parcelas pagas no dia 16 de agosto, segundo anunciou o governo nesta segunda-feira (25). A previsão é de que o valor seja R$ 1 mil por mês.

Inicialmente, as seis parcelas devem ser pagas aos taxistas de todo o País até o mês de dezembro. Confira abaixo o calendário:

1ª parcela - 16 de agosto

2ª parcela - 16 de agosto

1ª parcela - 30 de agosto (para prefeituras que perderem o 1º prazo de inscrição)

2ª parcela - 30 de agosto (para prefeituras que perderem o 1º prazo de inscrição)

Demais parcelas - setembro a dezembro, com datas ainda a definir

Informações do Ministério do Trabalho e Previdência ainda apontam que valor e o total de parcelas do benefício poderão ser ajustados considerando o número de beneficiários cadastrados. Apesar disso, não existem detalhes sobre como o pagamento será feito.

Beneficiários

Além disso, o Ministério explicou que o benefício será destinado aos motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará para prestação do serviço com cadastro nas prefeituras ou Distrito Federal em vigor no dia 31 de maio de 2022.

O benefício em questão está incluso no pacote social pré-eleitoral criado pela chamada PEC Kamikaze, promulgada pelo Congresso no dia 14 de julho.

