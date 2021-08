Atualização do Score deve facilitar concessão de crédito a consumidores adimplentes

Após atualização na plataforma do Score, que indica comportamento com relação a dívidas, consumidores devem ter mais facilidade para conseguir crédito em instituições financeiras. Com as mudanças, a pontuação dá menos peso ao histórico de pessoas físicas e jurídicas e dá maior relevância para conduta atual.

“Muitas vezes as pessoas não tinham dívidas, mas tinham o score baixo pelo histórico, já tinham quitado, mas o histórico não ajudava. Essa pontuação nova tira o peso do histórico, com esse critério novo, as pessoas têm mais chance de conseguir crédito”, explica Leonardo Mafra, gerente comercial da Recomece, empresa que atua na reabilitação de crédito.

A pontuação individual de pessoas físicas e jurídicas pode ser consultada no aplicativo da Serasa ou pelo site.

Detalhamento do cálculo

Leonardo Mafra gerente comercial da Recomece “O peso no cálculo do item pagamento de crédito passou de 13,9% para 43,6%. Porém, o ‘tempo de uso de crédito’ subiu de 8,4% para 10,1% e crédito contratado, de 3,6% para 7,9%. E na outra vertente, o histórico de dívidas teve o peso reduzido de 30,2% para 13,7%; e pagamento de dívidas de 26,5% para 5,5%”.

Com isso, a mudança torna o score mais preciso para a concessão de crédito. Agora, são analisadas as informações para análise de hábitos, sendo possível verificar as contas que a pessoa paga e se as pagam em dia.

Veja como funciona a pontuação:

De 701 a 1000: muito bom;

de 501 a 700: bom;

de 301 a 500: regular;

de 0 a 300: baixo.

"Sempre foi uma luta nossa, pois é um pouco injusto o tipo de pontuação que eles faziam do score, um dos nossos serviços é a restauração do score e mais de 70% dos nossos clientes nos procuram para isso, porque, mesmo não tendo mais dívidas, não conseguiam crédito”, diz.

