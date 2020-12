Atividades turísticas crescem 11,2% em outubro no Ceará

O índice de atividades turísticas cresceu 11,2% entre os meses de setembro e outubro de 2020 no Ceará. O número mostrado em pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que esta é a terceira taxa positiva seguida no estado, porém com uma desaceleração perante os meses anteriores: agosto (77,8%) e setembro (14,6).

O levantamento expõe que as medidas contra a Covid-19, criadas para reforçar a necessidade do isolamento social em todo o Brasil, atingiram intensamente boa parte das atividades turísticas, com destaque para o transporte aéreo de viajantes, restaurantes e hotéis.

Em todas as 12 unidades da federação entrevistadas foi percebida uma tendência de expansão. O destaque ficou para São Paulo (3,6%), Bahia (24,4%), Rio de Janeiro (6,1%), Minas Gerais (10,9%) e Rio Grande do Sul (19,7%).

Comparação

Ainda assim, se analisado o mês de outubro de 2019, o índice de volume das atividades turísticas em território cearense caiu 35,2%. Esta é a oitava taxa negativa seguida também reforçando o impacto na queda da receita de empresas do transporte aéreo; restaurantes; hotéis; serviços de bufê; rodoviário coletivo de passageiros; agências de viagens; e locação de automóveis.

Já no acumulado do ano, o agregado especial de atividades turísticas caiu 43,1% considerando o mesmo período do ano passado.