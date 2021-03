Atestado médico: Existe limite de faltas? Familiar pode assinar? Tire dúvidas

O atestado médico é um documento que justifica a ausência do trabalhador de suas funções por algum problema de saúde sem que haja desconto no salário. Apesar de ser constantemente utilizado e um direito bastante conhecido por empregados e empregadores, muitas dúvidas e problemas decorrem desse recurso. Confira algumas das principais dúvidas sobre o atestado médico.

Quem pode emitir?

O membro da comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), Eduardo Pragmácio, aponta que apenas médicos e/ou dentistas podem assinar atestados médicos que comprovem que o trabalhador está incapacitado ao trabalho.

Há um prazo legal para a entrega do documento?

Pragmácio revela que não, mas que o ideal é que a apresentação seja feita no dia de retorno do empregado às suas atividades. "É importante que patrões e empregados observem as normas coletivas de trabalho, pois elas podem dispor sobre algum de prazo", alerta.

Ele também ressalta que a empresa não pode exigir que o atestado seja apresentado durante o período de afastamento.

Qual limite de atestados médicos no mês ou ano?

Não há limite. Existe tempo máximo de atestado médico de 15 dias consecutivos de faltas justificadas, mas a partir de então, o empregado é encaminhado ao INSS. As faltas não contam como atestado de trabalho, e o pagamento passa a ser responsabilidade do INSS.

A empresa pode recusar um atestado?

O juiz do trabalho da 9ª Vara do Trabalhado de Salvador, Luciano Martinez, explica em artigo publicado Revista Magister de Direito do Trabalho, que a empresa não pode recusar um atestado médico apresentado pelo trabalhador, com exceção de duas situações: o descumprimento da ordem de preferência e a perda do prazo.

A ordem de preferência, conforme o texto, nada mais é que uma lista de médicos que devem preferencialmente ser consultados em caso de necessidade de afastamento do trabalho e emissão do atestado médico. Caso o trabalhador, sabendo orientação da empresa, procure um médico de sua escolha, ele poderá ter seu atestado recusado.

"Se, entretanto, o patrão não exige a observância da sequência dos emitentes de atestado médico, estará a tolerar o atestado expedido por qualquer profissional da medicina, inclusive por aquele da livre escolha do próprio empregado. Afinal, não se pode presumir a restrição, quando ela não tenha sido expressamente formulada. E se essa restrição efetivamente existir, ela deverá, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, ser clara e previamente informada a todos os trabalhadores contratados antes mesmo de eles precisarem se valer de atestados médicos, justamente para que sejam evitadas as recusas de mera conveniência", analisa Martinez.

Apesar de não haver na legislação um prazo para a entrega do atestado, o juiz do trabalho recomenda que os empregadores estabeleçam um período em que o documento poderá ser apresentado, seja no contrato individual de emprego, seja no contrato coletivo de trabalho. Existindo esse prazo e o trabalhador não o cumprindo, a empresa pode recursar o atestado.

Caso não haja determinação de prazos para a entrega, deve ser considerado o que geralmente acontece. "Nesse sentido, a experiência comum e a razoabilidade sinalizam no sentido de que, em regra, são toleradas 48 horas para a apresentação dos atestados médicos", explica.

O trabalhador pode retornar antes do término da licença?

Pragmácio esclarece que há duas situações, neste caso.

A primeira é quando o médico do trabalho da empresa contesta o número de dias de afastamento que o médico que emitiu o atestado deu. "Vamos supor que um trabalhador tenha atestado de 10 dias, mas o médico do trabalho acha que são só 5 dias. Um médico pode desautorizar outro e, diminuindo o prazo, ele passa a se responsabilizar pelo paciente", afirma.

Já a segunda acontece quando o trabalhador se recupera mais rápido que o período de afastamento indicado pelo médico e deseja retornar às suas funções. "Isso é importante que seja feito em comum acordo com o empregador, porque a empresa pode estar colaborando para um eventual dano ao trabalhador. É recomendável que a empresa peça opinião do médico do trabalho", aponta Pragmácio.

Médicos familiares do trabalhador podem assinar atestado?

Conforme o trabalho de Martinez, sim, não há impedimentos éticos que invalidem um atestado emitido por familiares do trabalhador. No entanto, é preciso estar claro que a emissão foi feita durante atendimento médico regular, inclusive registrado em prontuário.

Apesar disso, o juiz ressalta que "os médicos, em regra, não costumam emitir atestados médicos para os seus próprios parentes, porque tal ato os colocaria, sem dúvidas, em uma zona de pleno desconforto e de compreensível suspeição".

Comparecer à consulta pode abonar faltas?

Segundo Martinez, há situações em que o mero comparecimento à consulta médica e apresentação de declaração, sem que ele esteja incapacitado ao trabalho, é o suficiente para o abono das faltas. Os casos são, inclusive, previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

Ausência por até 3 dias, a cada 12 meses de trabalho, para realização comprovada de exames preventivos de câncer

Ausência para, pelo menos, seis consultas ou exames pré-natais para empregadas gestantes. Neste caso, a dispensa do trabalho ocorre apenas durante o horário necessário para a realização das consultas e exames.

Declaração de acompanhamento pode justificar faltas?

Ainda de acordo com o juiz do trabalho, existem casos em que a declaração de acompanhamento pode justificar a falta do trabalhador.

Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames de gravidez da esposa ou companheira

Por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica

Quais as consequências para apresentação de atestado falso?

Pragmácio elenca que podem acontecer suas situações distintas nesse contexto:

Apresentação de um atestado assinado por alguém que não é médico. Aqui, segundo ele, a empresa pode dar a dispensa do trabalhado por justa causa, por ato de improbidade. O empregador ainda deve encaminhar para as autoridades policiais para investigação do fato.

Atestado gracioso. Esse caso acontece quando um médico emite um atestado sem a pessoa estar doente. Dessa forma, o trabalhador também corre o risco de ser demitido por justa causa, por improbidade. A comprovação da não-doença pode ser realizada através de confirmação do médico do trabalho.

