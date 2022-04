Aracati impulsiona retomada econômica com turismo de eventos

Com quase 50km de litoral que incluem dunas, falésias, praia aberta e enseadas, Aracati, que fica a 150km de Fortaleza, se consolidou como turismo de sol e mar, atraindo turistas do mundo inteiro para conferir suas belezas. Mas desde 2017, o município tem se destacado pela realização de grandes eventos, fomentando o desenvolvimento econômico da região.

“O turismo de eventos representa uma mola propulsora na economia, movimentando-a, desde a divulgação da cidade, transitando pelo parque hoteleiro, restaurantes, casas alugadas, supermercados, farmácias, padarias, postos de gasolina, quase toda a cadeia produtiva”, analisa Joseni Soares de Souza, Secretária de Turismo e Cultura do Aracati. “Aí está a grande importância dos eventos, eles aumentam a arrecadação de impostos e, consequentemente, a receita”, completa.

Neste mês, a cidade se prepara para receber importantes eventos e resgatar a força do turismo pós-pandemia, com três programações que envolvem esportes, gastronomia, entretenimento e festividades religiosas.

Na sexta-feira, dia 15, a partir de 16h, haverá a tradicional representação da Paixão de Cristo, no distrito de Quixaba. A encenação já existe há mais de 20 anos e tem a participação das famílias de pescadores e artesãos locais que confeccionam todos os adereços cênicos. “As pessoas vivenciam o espetáculo fazendo parte da figuração, acompanhando cena a cena. E a apoteose é na Arena da Paixão, com a bela vista para a praia e as falésias brancas”, afirma a Secretária.

Legenda: A Arena Cacimba do Povo receberá cercado, com cobrança de passaporte de vacinação Foto: Divulgação

Já nos próximos dias 16 e 17 de abril, sábado e domingo à noite, o município recebe os shows de Bell Marques e Zé Vaqueiro, respectivamente. As festas serão realizadas na Avenida do Ginásio, no bairro Cacimba do Povo, na entrada de Aracati. O evento será em local cercado, com cobrança do passaporte vacinal de 3 doses. “Tudo está sendo feito junto aos órgãos de segurança, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que estão acompanhando todo o planejamento do evento”, reforça a gestora. E no dia 20, acontece o show de Léo Santana, em Canoa Quebrada.

Para fechar o mês de abril, a Praia de Canoa Quebrada será palco dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia de 2022. Do dia 28 de abril até o dia 4 de maio, mais de 1200 atletas de todo o Brasil participarão do torneio.

Setor de eventos se recupera

Com a pandemia, o setor de eventos foi um dos mais afetados da economia, com 97% das empresas do setor impactadas negativamente, segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape). Aracati, que dispõe de cerca de 92 hotéis e pousadas e 196 restaurantes, bares e similares, sentiu as perdas em toda a cadeia produtiva.

“As medidas restritivas cancelaram todos os eventos de todos os portes, que envolvem milhares de trabalhadores da área, deixando um imenso prejuízo para todos. Além disso, toda a cadeia de profissionais autônomos como ambulantes, lanches, água de coco, bebidas diversas, vendedores de picolés, bugueiros, quadrículos, guias turísticos etc [foi afetada]”, pontua a Secretária.

A flexibilização dos protocolos de prevenção da Covid-19 deu um novo ânimo ao setor para trabalhar na recuperação econômica do município de Aracati. “A cada 1 real investido no turismo de eventos, retornam R$13 para a economia, de acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas de 2019. Aracati e o seu povo reconhecem bem a importância do setor. A economia do município, de 40 mil habitantes só na sede, passa meses aquecida após os eventos”, observa a gestora.

Legenda: Vista aérea do Calçadão de Majorlândia, onde será montado o Tablado 360 Foto: Divulgação

Programações como Carnaval, Festival Gastronômico, São João e Virada Cultural colocaram Aracati no calendário nacional de eventos provaram ser grandes oportunidades de desenvolvimento econômico para a região. Destes, o Carnaval é um dos maiores do Estado, tendo registrado um público de 450 mil pessoas por noite, de acordo com pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Vale do Jaguaribe.

“Eventos são propulsores, mesmo entre aqueles que não vão ao evento em si, mas frequentam a cidade, vêm com amigos e aproveitam todas as praias de Aracati durante o dia. Outros vêm com famílias, pois só filhos frequentam os eventos e aí vamos consolidando o destino para todas as idades, com infraestrutura para atender tranquilamente todos os públicos”, destaca Joseni Soares de Souza.

Confira agenda de eventos de Aracati

Sexta-feira, dia 15

16h - Paixão de Cristo

Distrito de Quixaba

Sábado, 16/04: Cacimba do Povo

23h – Abertura

02h (madrugada de domingo) - Bell Marques

Domingo, 17/04: Cacimba do Povo

21h30 - Diego Facó

23h30 - Zé Vaqueiro,

01h30 da manhã (madrugada de segunda): Matheus Fernandes

Majorlândia - Sábado e domingo, 16 e 17/4

Tablado 360 no Calçadão de Majorlândia

Das 13h às 16h30 - Bandas Locais

Canoa Quebrada 20/4

Leo Santana

De 28 de abril a 4 de maio

Jogos Universitários Brasileiros de Praia de 2022

Praia de Canoa Quebrada